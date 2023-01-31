突宣布娶懷孕英國女友 宋仲基再婚︰最幸福的約定

【晴報專訊】韓國男星宋仲基19年與女星宋慧喬離婚，雙宋分訊震撼亞洲。現年37歲的宋仲基覓得第二春，上月才承認與英國女友Katy Louise Saunders蜜運；昨日他再拋下震撼彈，宣布與Katy已註冊結婚兼將榮升老竇，雙喜臨門。各地韓迷紛紛恭喜男神再婚，期待Katy誕下漂亮混血寶寶。

宋仲基昨日在官方後援會發文親自報喜，向粉絲宣布「人生中最珍貴、最幸福的約定」，原來他昨日跟年長一歲的英國女友Katy登記結婚。宋仲基寫道︰「她（Katy）有一顆善良的心，熱忱地生活，是個令人尊敬又帥氣的人。多虧了她，我才能成為更好的人！」他自言全因Katy的陪伴，才萌生建立幸福家庭的念頭。他更宣布即將榮升父親︰「為了遵守彼此的約定，我們都很努力，真心感謝的是，我們一起找到了寶貴的生命。今日（昨日）以深厚的信賴和愛為基礎，我們為了開始夫妻生活，正在辦理登記結婚的路上。」他特別感謝一直珍惜他的粉絲。男神再婚的消息轟動亞洲娛樂圈，宋仲基所屬的公司相關人士透露︰「宋仲基和Katy將會舉行婚禮，但時間未定。」

接Katy父母赴韓陪安胎

上月尾，宋仲基承認戀上38歲的Katy，令現職語文老師的她火速被起底。Katy曾是演員，過往拍過不少電影及劇集，曾有超性感演出；此外，有傳她育有一名十歲女兒。有指Katy是宋仲基拍攝韓劇《黑道律師文森佐》時的語文老師，二人在意大利結緣。去年中，宋仲基赴新加坡宣傳《黑》劇時已攜Katy同行，並大方介紹女友給劇組及工作人員認識，毫不掩飾戀情。上月，二人在韓國機場被當地傳媒捕獲，Katy穿上鬆身衫現身，當時已有孕味。婚訊公布後，有韓媒大爆Katy去年初已飛到韓國與愛郎同居，經常雙雙去超市及旅行；而宋仲基得知Katy懷孕後，即安排女方父母赴韓，並齊齊搬到市值1.3億港元的梨泰院大宅同住，讓太太在雙親陪伴下安心待產。此外，韓媒更拍到Katy與母親買BB衫，兩母女揀選裙仔，似乎腹中胎兒是女生。

上月，Katy與宋仲基穿上情侶裝步出首爾仁川機場，女方當時已見孕味。（網上截圖）

傳前妻宋慧喬戀小鮮肉

其實，宋仲基與前妻宋慧喬19年結束僅20個月的婚姻後，雙方各自各精采。宋仲基去年憑韓劇《財閥家的小兒子》名利雙收，大結局拿下收視冠軍；而宋慧喬近日在Netflix劇集《黑暗榮耀》中，減磅演活展開復仇大計的小學女教師，精湛演技贏盡各界掌聲，二人事業發展依然順利。另外，早前網傳宋慧喬與比年輕16載的「臉蛋天才」車銀優熱戀，但二人沒有承認，亦有韓媒直斥是假新聞。

宋仲基在《財閥家的小兒子》飾演20歲大學生，與李聖旻合演爺孫。

宋慧喬在《黑暗榮耀》飾演陰沉教師，上月尾劇集在Netflix上架後，極速掀起熱潮。

雙宋因合作拍劇集《太陽的後裔》撻着，16年曾結伴來港甜蜜宣傳，可惜此情不再。（資料圖片）