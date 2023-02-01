一家三口培養愛閱讀 Patrick Sir寄望兒子做CEO

【晴報專訊】Patrick Sir（林溥來）與太太關宛珊（Kimmy）前年誕下囝囝林若嘉（Preemo）後，最初為了記錄和分享兒子的成長，無心插柳讓囝囝成為IG大熱星二代BB之一。Patrick Sir笑指兒子除了體型比同齡兒童大之外，其學習能力也強。為人父母自然對兒女有所期望，Patrick Sir則希望兒子能當上CEO，目標遠大。

Patrick Sir與Kimmy結婚七年，與兒子Preemo、狗狗一家十分幸福。

Patrick Sir兒子Preemo現時21個月大，遺傳了父母的優良基因，牙牙學語的他已經開始懂得說出句子。Patrick Sir形容去年新年時囝囝還是「一嚿飯」，一年過後成長得很快，「我哋無刻意比較，但以佢嘅年紀嚟計，佢學嘢都快，同佢講一、兩次就做到，仲好快進化到昇華版，會開始玩我哋。」而太太關宛珊指兒子甚有長輩緣，「平時出街無論去超市定公園，總有啲姨姨過嚟打招呼︰『你係咪Momo呀？好開心見到你呀！』大家都係見到佢認得佢先，而唔係認到我哋。」

Patrick Sir夫婦照顧兒子絕不假手於人，Kimmy更負責全家的伙食，Patrick Sir大讚她是「廚神老婆」，既要照顧家庭又兼顧錄影兒童節目《Hands Up》。Kimmy說︰「我一個月都係返五日左右，同事都好好會遷就我，我返工時就會由嫲嫲幫我湊。Preemo都有睇過《Hands Up》，佢一聽到首歌好開心，會跟住拍手，見到會認得叫媽媽。」Patrick Sir笑稱兒子看到《東張西望》時都有叫爹爹，但很快同媽媽講「唔好」，因為想轉台聽兒歌。

囝囝看《東張》叫轉台

去年中Patrick Sir主持的J2節目《開卷》反應不俗，現時逢周一播出，「起初都有憂慮，怕做睇書節目會無乜人睇，幾個主持原來都鍾意睇書，大家愈來愈熟互窒好有火花。」Patrick Sir愛讀書，兒子也受薰陶，但他歸功於太太，大讚太太教導兒子培養閱讀的習慣，令他大感安慰。問到寄望Preemo將來會做甚麼？Kimmy即踢爆老公希望兒子15歲就當上CEO，Patrick Sir說︰「講笑，佢早日做CEO，咁我哋可以唔使做嘛！講真，過去呢五年間社會上嘅職業變化咁大，好難想像廿年後做啲咩，我請人都唔一定要求大學畢業，但一定要佢學識搵知識。」相信Preemo不負父母所望。

Patrick Sir對會否追兔B，表示順其自然。

Kimmy享受親子閱讀時光。（IG圖片）

Kimmy相當注重兒子的均衡飲食。（IG圖片）