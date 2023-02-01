密謀瞞住老公整容 七仙羽想「全餐」變靚

【晴報專訊】七仙羽（七師傅）前晚擔任網台嘉賓，跟主持嚴淑明交流美容心得。七師傅年輕時曾參加選美，但她坦言對五官很不滿意，近年更有整容的念頭，卻遭外籍老公大力反對。經營美容院的嚴淑明主動提出贊助醫美療程，而七師傅已想出妙計瞞住枕邊人變靚。

七師傅怕打針及老公反對，所以一直未實行整容大計。

嚴淑明於網台節目訪問七師傅。

七仙羽受訪時坦言幾年前已萌生整容念頭，但老公大力反對，她又指在電視機前見到真實的自己很不開心，「因為節目見到真人，唔似影相可以用美圖執相，結果原形畢露。」七師傅指對自己五官都不滿意，很想「全餐」大執變靚，「我覺得眼、眉、鼻、嘴都要整，又想整走虎紋、去眼袋、改善皮膚等。」不過她坦言好滿意自己身材，尤其胸部和臀部夠大，所以身材不用整。

七師傅的外籍老公Gerald從事金融業。

七師傅又指一直有美容公司想贊助她免費醫美療程，但老公反對，所以遲遲未行動，「老公話我對鳳眼、有雀斑、皮膚黑先最靚喎，但自己知自己事啦，我每次睇電視見到自己都會走開。（整容會影響運程？）我本身修行就唔怕，其實我拍節目、拍電影，都係想大家睇得開心，唔想令人反胃，我係出於普渡眾生先諗去整。」她表示已想好妙計瞞騙老公去整容，「每次整少少，好夜先返屋企，然後鬼鬼祟祟上床，幾日後消咗腫，老公見我唔同咗樣，我就話瞓得夠，咁就過到骨。」

批張敬軒行運到老

此外，七師傅預測今年娛樂圈運程，她指張敬軒正行大運，而且運勢會持續到老，故勸他要注重健康和多多休息，因為未來繼續大紅大紫。曾聲稱軒仔是其「下世老公」的七師傅，會否去倫敦看軒仔的巡迴騷？她即說︰「梗係唔去啦，我追到去外國睇騷，人哋會話我cheap，以為我傻㗎。」另外，七師傅指男團MIRROR會繼續爆紅，「嚟緊MIRROR會去外地發展，亦會有成員彈出，單飛都會好紅；其實我都睇好佢哋今年會重開演唱會，所以我一直都無退錢㗎。」

軒仔和七師傅因合作拍片而成為朋友。