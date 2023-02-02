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02/02/2023

頻頻剝衫怕觀眾睇厭 朱敏瀚勢奪視帝︰要令觀眾心服口服

#朱敏瀚 #虛擬情人
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　　【晴報專訊】朱敏瀚（朱仔）絕對是無綫上位小生，除了近日首次在新劇《虛擬情人》當男主角，下月又為《痞子殿下2》開工。先後拿下「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」的朱仔，坦言希望盡快有代表作證明實力，並以視帝為目標，「如果攞呢個獎（視帝），觀眾心服口服先係最好，或者輸咗，好多人戥你唔抵都好！」

 

 

　　09年藝員訓練班出身的朱敏瀚，同期同學僅剩下方紹聰仍在圈中發展，難怪朱仔直言在電視台的日子是「鬥長命」。他說：「好多同期同學離開咗娛樂圈，我都係鬥長命啫，自己好享受做緊鍾意嘅工作，由訓練班開始，做下做下又一年。不過都有低潮期，14年至16年被調咗去《都市閒情》做主持，當時已下定決心，要兩年內離開節目去拍劇！」他承認當時節目監製也知其想法，「主持安德尊知我喺節目度唔開心，佢有講兩句鼓勵我。」不過，朱仔回望過去，慶幸經歷《都市閒情》洗禮，「我學識點樣面對鏡頭，保持出鏡率同穩定收入，唔使擔心唔夠騷被減薪。」

 

望演技成熟挑機黎耀祥

 

　　離開綜藝節目後，朱仔在喜劇《燦爛的外母》演黎諾懿弟弟，開始「御用細佬」之路；不願停步的他刻意健身及曬太陽燈改變形象，隨後接拍《機場特警》，迎來更多拍劇機會。近年在《反黑路人甲》、《換命真相》及《拳王》等佔戲甚重，朱仔感恩遇上不同類型角色，「全部角色都好大分別，有冷酷、有搞笑，形象鮮明。（不用做御用細佬？）TVB依家咁多新人，應該唔會再搵我做呢啲角色。」但近年朱仔幾乎每次拍劇都要剝衫騷肌肉，成為劇集「曬肌擔當」，他對此未感厭惡，「我只係怕觀眾睇到厭，今次拍《虛擬情人》都有露肉場面，自己身為男演員，keep好身材都係基本。」

 

朱仔與王敏奕主演《虛擬情人》，他笑言大家志趣相投，經常談論演技。（資料圖片）

 

　　今年踏入31歲的朱仔，早前憑《痞子殿下》競逐視帝，他亦一如所料只屬陪跑分子。對於再進一步贏視帝，朱仔未急於一時，「遲早都會觸碰到呢個獎。（憑代表作贏更實至名歸？）如果攞呢個獎，令觀眾心服口服就最好，就算贏唔到，都希望啲人戥你唔抵！」他指封帝要靠天時地利人和，因此未敢多想。早前朱仔在《輕‧功》與黎耀祥合作，二人繼《拳王》後再演父子，他非常尊敬這位三屆視帝，「我哋連續兩齣劇合作，佢喺《拳王》做霸氣爸爸，《輕‧功》就做慈父，同佢拍劇有好多得着，我由第一次同佢合作好緊張，變到好享受。佢勁在演乜似乜，好似我睇佢舊戲《生化壽屍》做奸角都演得好乞人憎。希望日後再合作時，自己演技成熟啲，有能力同佢過招擦出火花。」

 

朱仔與陳瀅、周嘉洛等贏得「最受歡迎電視拍檔」，連續三年在台慶頒獎禮獲獎。（FB圖片）

 

朱仔感恩在演藝路上遇到黎耀祥，在對方身上學習做演員。（網上截圖）

 

張振朗與朱仔在《拳王》鬥曬「雞排胸」，可惜外間對劇集反應一般。

 

新劇扮港版都敏俊期望大

 

　　近日朱仔在《虛擬情人》初嘗男一滋味，他透露劇集充滿韓劇風格，是一部「甜寵劇」，「今次係我從影至今最難搞嘅角色，我扮AI機械人，好純真、好浪漫，又有血有肉，有啲似韓劇《來自星星的你》金秀賢演嘅外星人都敏俊，會花盡心思保護女主角，希望劇集快啲播喇！」至於感情生活，自從跟拍拖三年的女友余思霆分手後，朱仔未見有新緋聞，他坦言已將所有時間奉獻到工作上，因此難覓對象，「我對拍拖順其自然。（之前與余思霆的戀情有影響？）其實係正面影響，雖然已分手，但大家仲有聯絡，依家一日24小時都賣咗身畀TVB，淨係希望唔好有假期，公司繼續畀多啲工作我。」他笑言家中兩位兄長已成家立室，所以他沒有成家壓力。

 

朱仔自嘲全日24小時已賣身給TVB，難以識女仔。

 

轉載自: 晴報

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