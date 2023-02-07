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07/02/2023

為張婉婷新片煞停公映感心痛 馬浚偉︰溝通不足會好危險

#馬浚偉 #我們的畢業禮 #給十九歲的我 #張婉婷
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　　【晴報專訊】馬浚偉（馬仔）昨日與施匡翹、湯寶如等，於西貢為港台青春劇《我們的畢業禮》開工。由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》疑因未有尊重戲中學生私隱及上映問題惹來爭議，向來積極培育娛圈新血的馬仔，認為張婉婷暫停紀錄片公映決定正確：「我相信佢（張婉婷）唔會立心唔好，但中間有誤會，令小朋友心靈受創就唔合適。」

 

馬仔認為《給十九歲的我》暫停公映決定正確。

 

　　港台青春劇《我們的畢業禮》將於本月底煞科，劇集幕前幕後有不少年輕人。身為監製兼演員的馬浚偉昨日與演員施匡翹齊齊受訪，馬仔特別向一班新演員「開年」，大爆有人不守時︰「我喺TVB長大，以前有恩師曾勵珍喺度，你點敢遲到？今日（昨日）我話搭半嚟到，佢哋搭八都未見人，趁佢哋係新人要教下！」施匡翹指馬仔有道理，大讚對方控制時間準繩︰「有佢（馬仔）喺度就好安心，每次都提早好多收工。」

 

由張婉婷（右三）執導的《給十九歲的我》，拍攝英華女生的成長故事。（資料圖片）

 

　　提到張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》上映後惹爭議，片中主角撰萬字文控訴，「牛下女車神」李慧詩亦表達不滿，結果紀錄片昨日起暫停公映。馬仔說：「以我所知，佢（張婉婷）作品係講佢母校，我戥導演、學生等各方面都心痛，始終用咗十年時間拍攝，相信導演付出咗好多，可能溝通出咗問題。我認同導演所講『無嘢大得過學生』，要顧及佢哋（學生）感受為先，唔好令佢哋唔舒服。」馬仔表示相信張婉婷出於好意，「但如果溝通唔好，一有遺漏就好危險，特別牽涉到小朋友，佢哋當時未成年，真係要小心。」

 

顧及學生感受為先

 

　　馬仔認為紀錄片暫停公映是好事，「我原本都想睇，但有學生同李慧詩感覺唔舒服，暫停公映決定正確。（張婉婷被千夫所指？）佢對電影行業付出好大，相信唔會立心唔好，但中間有誤會令小朋友心靈受創就唔合適，需要改進。」至於馬仔監製的《我們的畢業禮》亦有不少年輕人演出，他表示一眾演員及拍攝人員均已年過18歲，所以不擔心有溝通問題，「我哋個個都成年，亦有畀車馬費，拍攝係畀佢哋體驗下。」另外，今年入行30周年的馬仔，透露將擔正舞台劇，並一人分飾七角︰「我會自編、自導、自演同監製，又會一晚轉七個粧，好癲。」

 

馬仔找來不少新人拍攝《我們的畢業禮》，強調幕前幕後人員均已成年。

 

施匡翹獲讚準時及熟讀劇本。

 

轉載自: 晴報

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