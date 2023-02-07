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07/02/2023

快閃香港恨到蘭桂坊 許光漢提供告白秘技

#想見你 #許光漢 #柯佳嬿 #施柏宇
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　　【晴報專訊】台灣人氣劇集《想見你》推出電影版，由原班人馬主演，將於本周四香港上映。主角許光漢、柯佳嬿和施柏宇前晚出席香港優先場，吸引逾百粉絲到場。適逢前晚是元宵佳節，三人大派心心，又即場錄音送給粉絲，大耍冧功。

 

（左起）許光漢、柯佳嬿和施柏宇人氣爆燈，令全場粉絲哄動。

 

《想見你》主角們現身戲院，吸引過百人到場圍觀。

 

　　許光漢、柯佳嬿及施柏宇近日馬不停蹄宣傳電影《想見你》，快閃三日兩夜香港宣傳之旅，前晚三人到銅鑼灣某戲院出席優先場活動，場面墟冚。施柏宇一出場便以廣東話祝大家「元宵節快樂」，雖然節日開工，柯佳嬿表示與劇組一起開工，有團圓的感覺，許光漢則謂能跟香港粉絲共度佳節，令他十分難忘。活動上，許光漢分享告白秘訣，他提議先帶對方看《想見你》，再看對方是否願意勾手指，如願意的話便可以告白；施柏宇則笑指自己似霸道總裁，故建議可以拿出銀包及信用卡給對方，柯佳嬿笑指女生喜歡被誠意打動，物質不重要。

 

柯佳嬿不慶祝情人節

 

　　三人於活動後受訪，柯佳嬿被問到元宵佳節開工，不怕老公謝坤達會投訴？她表示不會，因為老公也是藝人，大家很多節日也在工作中度過，今年情人節也不慶祝？柯佳嬿說︰「如果沒有工作的話，會簡單吃個飯，農曆新年外，我們沒有特別要過節的習慣。」她又指今次行程緊密，沒時間逛街買禮物給老公。施柏宇也稱沒時間購物，但自爆以前來港會去蘭桂坊，許光漢聞言即笑謂希望下次一起去喝一杯，問他是否想去識女生？他即一臉尷尬，柯佳嬿為他解圍說︰「認識男朋友也可以。」柯佳嬿則指最想去茶餐廳吃下午茶，施柏宇搶說︰「可以下午去茶餐廳，晚上去蘭桂坊，不要浪費任何時間。」此外，施柏宇重提用信用卡告白一招，他強調是給大家建議而並非自用，他說若然告白會送上小禮物，許光漢則表示不會刻意在節日送禮，會觀看女生平時的喜好後送驚喜，更稱會唱情歌哄女生，「因為這是兩人之間的一些小情趣。」男神果然浪漫。

 

三人即場寫天燈許願。

 

轉載自: 晴報

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