港台頒獎禮名單惹熱議 鄭欣宜︰我哋都係食爆谷

【晴報專訊】去年港台與無綫合辦頒獎禮，舉行一屆便「分手」，今年港台復辦《十大中文金曲頒獎禮》，惟投票名單惹熱議，近年成績不俗的林家謙、謝安琪和許廷鏗等均一首歌曲都不入。而前輩級歌手譚詠麟、劉德華和郭富城與出道兩個月的魏浚笙（Jeffrey）一起爭「優秀流行歌手大獎」。鄭欣宜昨日出席記者會時，笑言會當去派對的心情出席。

欣宜透露盧瀚霆主動送她自家品牌服裝，但至今仍未收到。

Jay和欣宜出席港台記者會。

港台昨日舉行《十大中文金曲頒獎禮》記者會，出席歌手有王灝兒（JW）、馮允謙（Jay）、鄭欣宜等。有傳無綫和港台去年合辦頒獎禮後不和，昨日助理廣播處長李慶華、大會總監李錦明及製作統籌程潔瑩稱與TVB沒有不和，對於TVB高層缺席記招，李錦明稱他們出外旅行。昨日無綫歌手僅得JW出席，對於有傳無綫和港台鬧不和而缺席，JW表示︰「聽講佢哋今日（昨日）要開會，點會不和，我哋唔係好friend咩？唔係我都唔會喺度。」其後談及男友葉韋彤一家被頒令正式破產，JW表示不便回應，男友破產對她可有影響？JW說︰「從來都係靠自己去工作。」她又說︰「人生就係咁，有高高低低，唔放棄就得。」

JW鼓勵男友不要放棄

對於多位歌手不在名單之內，問到Jay和欣宜會否增加得獎機會？Jay表示︰「隨緣吧，好多事都唔係自己可以控制到。」而欣宜也表示作為歌手沒甚麼可做，因為角逐頒獎禮的歌曲，早於一年前已派台，自己只會打扮靚靚並以參加派對心情出席頒獎禮。另外，提到「優秀流行歌手大獎」的候選名單，有殿堂級的譚詠麟、劉德華、郭富城、周杰倫等，欣宜隨即笑言︰「唉，我哋都係食爆谷。」。

JW強調與男友未有婚期。