《正義迴廊》獲16項提名 呂爵安柳應廷爭金像新人獎

【晴報專訊】《第四十一屆香港電影金像獎》將於4月16日假香港文化中心大劇院舉行，昨日大會公布提名名單，《正義迴廊》獲16項提名最多，張繼聰憑《窄路微塵》首度提名最佳男主角，同時憑《飯戲攻心》角逐男配角。最佳新演員爭持激烈，MIRROR成員呂爵安（Edan）憑兩部電影同時入圍，與隊友柳應廷（Jer）爭獎，由樂壇鬥到影圈。

Edan與Jer雙雙入圍最佳新演員，粉絲大表興奮。（資料圖片）

今屆33部入圍電影中，以《正義迴廊》獲16項提名最多，包括角逐最佳電影、最佳導演等。影帝方面，《正義迴廊》的麥沛東及楊偉倫（阿卵）雙雙入圍，與《白日青春》黃秋生、《神探大戰》劉青雲及《窄路微塵》張繼聰競爭。首次提名影帝的張繼聰，同時憑《飯戲攻心》提名最佳男配角，「叫雙飛」的他開心說：「拍攝（《窄路微塵》）時嘅感覺係，好似一個年長嘅大哥哥帶住一班年輕嘅電影愛好者，一齊充咗隻橡皮艇扒出公海，當中有驚濤駭浪，克服咗好多困難，大家有個信念，希望電影畀到力量觀眾。」麥沛東則興奮道：「有咩開心過一個人提名？就係兩個一齊提名，好開心同我好兄弟阿卵一齊提名！」

張繼聰「叫雙飛」角逐影帝男配

至於最佳女主角，則由《正義迴廊》蘇玉華、《阿媽有咗第二個》毛舜筠（毛姐）、《流水落花》鄭秀文、《窄路微塵》袁澧林及《燈火闌珊》張艾嘉競逐。蘇玉華說：「難以置信！心情興奮！萬分感謝投我票的每一位！個心跳得好厲害呀！」挑戰一眾前輩的袁澧林則搞笑回應：「請問《窄路》可唔可以上（映）多一陣呀？」

而最佳新演員方面，呂爵安同時憑《闔家辣》及《過時•過節》入圍，與隊友《阿媽有咗第二個》柳應廷爭獎，而未能入圍新演員的姜濤，則憑《阿媽》主題曲《風雨不改》競逐最佳原創電影歌曲。Edan昨晚在IG留言：「沒想過能獲得新演員的提名，更沒想到兩套作品都在其中，覺得自己真的很很很很很幸運…好清楚自己有好大好大嘅進步空間，有好多好多嘢要改善，未來會繼續努力，繼續向演員的道路進發。」Jer則說：「能與毛姐、彭秀慧導演等一班《阿媽》的台前幕後合作，在他們身上學到許多東西，對新演員來說是個最寶貴的經驗，當然有份提名就更加開心！同時我知道Edan有提名最佳新演員、姜濤獲提名最佳原創電影歌曲、毛姐入圍最佳女主角，就像一個大party，好開心！」

張繼聰拍片感激評審支持，又戥袁澧林入圍影后開心。（資料圖片）

林明禎得知自己入圍女配角，開心得不停尖叫。（資料圖片）

鄭秀文憑《流水落花》第七度衝擊最佳女主角。（資料圖片）

麥沛東與好友楊偉倫同憑《正義迴廊》入圍最佳男主角。（資料圖片）