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13/02/2023

首度挑戰渣馬10公里賽 周潤發成跑手集郵對象勁親民

#渣馬 #周潤發
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　　【晴報專訊】現年67歲的周潤發（發哥）昨日首次參加渣打馬拉松十公里賽事，一身招牌全黑打扮的發哥，笑言今次純粹嬉戲，留前鬥後的他以1小時3分58秒成績衝線，成績不俗。發哥魅力吸引不少跑手要求合照，連ERROR成員吳保錡亦開心集郵，發哥全程來者不拒，超級親民。

 

近年愛上跑步的發哥，以全黑打扮fit爆參賽。

 

　　一眾熱愛跑步的藝人，包括周潤發、蔡思貝、梁諾妍（Inez）、余德丞、陳安立、梁釗峰、陳健安（On仔）、吳保錡及張蔓姿等昨日參加渣馬。發哥繼去年尾參加香港越野錦標賽後，昨早再出戰十公里賽事，身形高大的他衝綫後，即成全場焦點，不少跑手紛紛舉起電話自拍集郵，他亦來者不拒。發哥受訪時表示，十公里完成時間比上次快了一點，問到是否滿意成績？他笑說：「我嚟嬉戲嘅啫，近年鍾意咗跑步。（明年再參加？）10K已經好盡。」發哥表示跟隨教練練跑一年多，「我上次跑越野賽，今次係街賽，街賽好玩啲。今次教練叫我唔好跑咁快，因為前面有斜路，要留力，後面先跑快啲。」問到沿途最難是否要兼顧與跑手合照？他說：「無，佢哋好尊重我，衝線先合照。（參加海外賽事？）跑掂香港先。」

 

 

巨星發哥現身渣馬，即成跑手集郵對象，他更主動揸手機selfie。

 

保錡跑完唔走等合照

 

　　同樣首次挑戰十公里賽的保錡，以55分12秒完成，他衝線後特地站在一旁，等待發哥合照留念，結果成功集郵，發哥更親切地跟他握手又搭膊頭。保錡表示希望藉跑步突破自己，所以參加渣馬，「可能我以前好肥，形象好差，今年想醒一醒，所以跑步同健身。我喺早前ERROR開騷時開始養成運動習慣，今次喺一個鐘內完成，達成我嘅目標，希望出年挑戰半馬或者全馬。」

 

保錡衝線後特地等待發哥合照，獲發哥友善搭膊頭。

 

　　至於有豐富馬拉松經驗的梁諾妍，誕下女兒Amber後首次挑戰全馬，雖然有舊患在身，但她仍以3小時57分16秒完成賽事，令她開心不已。身在巴西的Inez老公洪永城，則隔空傳短訊為太太打氣，Inez說：「老公淨係講咗兩句加油，阿女喺我出門前就仲瞓緊，返屋企先同佢慶祝。」她希望明年與老公一同參賽，「只要有訓練就一定可以完成，不過如果老公太慢，我唔會等佢，叫佢喺終點等。」雖然洪永城未能親身到場，但安排其「Sir face」餅印女兒到維園迎接Inez，他上載影片寫道：「You are the best！我親自嚟唔到，惟有派個女嚟！」

 

 

傷患在身的Inez輕鬆完成全馬賽事，事後開心攬實女兒Amber。（IG圖片）

 

釗峰（左）及On仔一同參賽，事後On仔搞笑指見不到發哥，惟有親親狗狗法虎。

 

釗峰及On仔（圖）一同參賽，事後On仔搞笑指見不到發哥，惟有親親狗狗法虎。（IG截圖）

 

轉載自: 晴報

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