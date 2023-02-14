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14/02/2023

4月嫁陳家樂 連詩雅想扮美少女戰士影婚照

#連詩雅 #婚照
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　　【晴報專訊】連詩雅（Shiga）將在今年四月與陳家樂舉行婚禮，待嫁的Shiga前晚現身婚紗展，她笑言因家樂忙拍劇，所以目前由她主力籌備婚禮。Shiga揚言想扮Sailor Moon拍攝婚照，但遭身邊朋友強烈反對。

 

準新娘Shiga希望以最fit狀態出嫁。

 

　　連詩雅前晚出席《香港結婚節暨情人節婚紗展》，有指Shiga四月嫁陳家樂，雖然她表示待未婚夫拍完劇及拍攝婚紗照後，才正式公布婚期，但她自爆只剩兩個月時間籌備。她說：「家樂要開工，暫時由我自己搞。我知佢拍得好辛苦，成日要攀山涉水，都有啲擔心，因為驚佢受傷，佢仲有兩星期就煞科，希望順利同安全。」

 

 

Shiga大讚陳家樂不時為婚禮給予意見。（資料圖片）

 

　　Shiga要獨自安排婚禮事宜，但她無發脾氣，反而因此激發「小宇宙」：「喺過程中學識安排成件事，突然覺得自己做生意可能都會唔錯。我都有問其他人意見，以前我成日倚賴身邊人，但婚禮係自己嘅，要自己落手落腳做，好彩我同家樂都有溝通，佢聽完都會畀意見，唔會淨係叫我話事。」

 

望身材應有則有

 

　　Shiga仍未落實婚紗款式，又坦言希望再瘦一點，但家樂卻反對，「我依家唔可以太瘦，又唔可以肥，惟有健身同做人手按摩，希望（身材）想有嘅地方有，想無嘅地方就無。」至於婚照，她透露曾考慮搭建沙灘景或露營景拍攝，「我仲諗住用《美少女戰士》主題影相，我扮Sailor Moon，家樂就扮禮服蒙面俠，我仲搵到一件水手服婚紗，不過身邊朋友強烈反對，連家樂都話要諗下，你哋見到家樂幫我游說佢。」

 

轉載自: 晴報

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