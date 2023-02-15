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15/02/2023

刻意捱殘孖姜皓文追兇 鄧麗欣靠失眠助入戲︰有少少變態

#鄧麗欣 #姜皓文 #殘影空間
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　　【晴報專訊】鄧麗欣（Stephy）與姜皓文（黑仔）主演的懸疑電影《殘影空間》將在本月23日公映，該片於19年拍攝，受新冠肺炎疫情拖累，相隔三年多才正式公映。戲中，Stephy的角色複雜，極考演技，她為此拍到失眠兼胃痛，更犧牲靚樣，「因為我瞓唔到，咁啱個樣殘啲，配合到角色，好似有少少變態！」為作品拋下女神包袱。

 

Stephy與黑仔在戲中分別飾演法醫精神科醫生及警探，彼此合作緝兇。

 

　　鄧麗欣在《殘影空間》扮演法醫精神科醫生徐曉靜，天生擁有特殊能力，能進入殺人犯的潛意識空間追兇，絕對是非一般角色。Stephy指故事及角色十分複雜，「戲中有好多潛藏嘅嘢，唔係好似一般演出咁照稿讀，要加啲自己嘅想像空間，所以我要搵真實嘅法醫精神科醫生做功課，亦睇咗以往相關嘅紀錄片，仲要拍攝前每晚都迫自己睇。」拍攝期間雖然壓力大，Stephy卻認為今次未算入行至今最難駕馭的角色，「我以前都拍過一啲好沉重嘅角色，當時年紀細，唔識點樣處理，如果嗰陣接到《殘》片呢個角色，一定仲辛苦！」

 

Stephy拍攝前準備充足，又請教真正的法醫精神科醫生。

 

黑仔被戲中案件震撼

 

　　Stephy坦言拍攝《殘》片時飽受失眠之苦，「其實瞓唔到，咁啱個樣殘啲，配合到角色，好似有少少變態，自己習慣咗之後都好難抽離，反而好享受！」對於早年《殺人犯》的郭富城亦以超殘樣演繹戲中角色，問到兩者是否相似？Stephy相信截然不同，「我演嘅法醫喺戲入面無特別發癲同瘋狂，咁先演得更恐怖！」至於飾演幹探的姜皓文，在戲中的家庭生活並不美滿，工作上亦要處理不少懸疑案件，於是邀請Stephy合作追查兇案。Stephy稱︰「戲中我同黑仔個角色原本係對立，自己對佢都唔係好信服，之後再合作查案，戲中每個案件都分別牽涉夫妻或家庭問題。」黑仔則坦言被戲中每宗案件深深震撼，「戲中要揭開多宗命案嘅真相，有好多唔同層面，好多畫面都不可思議，香港影圈好少呢類型題材嘅戲。」相比Stephy拍到失眠，黑仔反而認為拍《殘》片較一般警匪片舒服，「因為戲中查案比較多文戲，無乜追逐場面；我同Stephy拍攝前都有傾有講，開工時有唔少火花。」

 

Stephy因太投入演出《殘影空間》而失眠，反而造就一臉殘樣，更配合角色。

 

黑仔坦言戲中的案件均牽涉家庭問題，令他大感震撼。

 

盼開續集挑戰演技

 

　　問到會否擔心故事情節太複雜而令觀眾卻步？Stephy認為觀眾一定明白，「戲中好多位會講性本善或者性本惡，等觀眾自己主動思考，唔會畫公仔畫出腸，我相信齣戲會有續集！」縱使為角色費盡心神，她自覺非常值得，「我精神上係好辛苦，不過體力上就好啲。我拍戲嘅目標唔係為咗提名或攞獎，接咗角色，無論如何都會全情投入去拍。」談到《殘》片是導演陳志文的處男作，Stephy大讚這位影圈幕後新血，「導演好清楚話我知個角色要啲咩、人物性格同情緒，最尾個嗰場戲拍咗兩次就完成，之後睇playback，大家都係揀同一個take。」

 

轉載自: 晴報

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