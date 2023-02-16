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16/02/2023

6月預產期採自然分娩 江若琳預告下月歐遊

#江若琳 #預產期
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　　【晴報專訊】江若琳（Elanne）去年宣布懷孕後，昨日首度出席公開場合。已懷孕五個半月的Elanne腳踏四吋高跟鞋現身，她指現已進入穩定期，相對初孕時的「害喜」反應，現在變得輕鬆自在。Elanne又透露下月到歐洲旅行兩星期，趁BB出世之前盡情享受最後的二人世界。

 

Elanne昨日穿上4吋高跟鞋現身，但步履仍十分輕盈。

懷孕五個半月的Elanne略見水腫。


　　江若琳昨日與張達倫父子到尖沙咀出席《Cracking Art「動物來襲」公共藝術展》，預產期為六月的Elanne，自爆懷孕初期孕吐大作，如大閘蟹一樣「嘔白泡」，如今進入穩定期後變得精神奕奕，更肥了六磅。她又透露︰「我揀順產，想復原快啲，亦想體驗下。」至於胎兒性別，她卻保持神秘，「等你哋估下？我照咗結構，老公好緊張呀，係咁問醫生BB係咪所有嘢齊全。」Elanne大爆老公蕭唯展自她懷胎後十分緊張，經常管接管送又斟茶遞水，她笑言十分享受這等女皇級待遇，「以前呢啲嘢係我做，依家調轉晒。」

拒透露BB性別

 

Elanne和老公情人節到澳門食飯慶祝。（IG圖片）


　　陀B較初期輕鬆的Elanne，立即四出玩樂，前日情人節便與老公到澳門食飯慶祝。她說︰「我哋想趁BB出嚟之前去多啲旅行，因為做咗父母之後無咁自由，應該幾年都無得飛，我哋下個月飛去英國同法國兩星期。」她又爆老公想為BB改名為C朗或美斯，認真搞笑。另外，Elanne前日在個人網上頻道中透露，初孕期曾「見紅」，幸有驚無險；她又指懷孕後口味大變，每次聞到住家飯便反胃，反而愛吃車仔面和酸辣粉等濃味食品。Elanne又嘲笑老公是「老來得子」，怎料被反擊「老蚌生珠」，但她不怒反哈哈大笑。

 

轉載自: 晴報

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