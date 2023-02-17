成「準億萬票房男星」 何啟華被ERROR三子強迫除底褲

【晴報專訊】「宇宙天團」ERROR成員郭嘉駿（193）、吳保錡、何啟華（阿Dee）及梁業（肥仔），昨日出席新片《陰目偵信》開鏡禮。阿Dee早前當眾除褲慶祝《毒舌大狀》票房報捷，其餘三子即揚言若《陰》片票房佳，會強迫阿Dee除底褲找數。

（左起）193、保錡、阿Dee及肥仔的新戲造型頗為騎呢。

ERROR合體首次擔正電影《陰目偵信》，挾着「準億萬票房男配角」稱號的何啟華，昨日成了三位兄弟的「吹捧」對象，三子笑說：「阿Dee八千萬就除褲，如果新戲有4,500萬票房，我哋會喺慶功宴夾住佢，除埋佢條底褲！」郭嘉駿搞笑指阿Dee是主角，他們三子只是茄喱啡，不過阿Dee強調今次四人都是男主角，不分彼此。問到有否因阿Dee成為票房保證，而獲加片酬？193笑說︰「如果片酬100蚊，阿Dee分50蚊，剩番50蚊我哋三個平分都OK。」

邀請MIRROR客串

提到193的中間分界髮型土氣十足，他解釋是刻意設計的造型，「本身個角色想我靚仔啲，但我設計過覺得『薯』啲更好，但都遮掩唔到我嘅美貌。」另外，有傳MIRROR合體拍電影，屆時可能跟ERROR打對台？四子表示兩隊男團屬於不同界別，就像足球員及籃球員的分別，193則乘機邀請MIRROR客串《陰》片：「話唔定有兩億票房，好過觀音借庫！」

同場的周家怡、譚旻萱（Mandy）及新人郭思有份演出《陰》片，家怡笑指在戲中的感情戲，跟她的現實生活一樣dry：「不過拍攝過程好開心，因為肥仔不停氹我。」至於Mandy則與阿Dee有較多對手戲，問她能否應付阿Dee的爆肚演出？她笑說：「我覺得接到，阿Dee係一位好前輩、好老師，帶住我入戲，我都希望沾沾佢嘅旺氣。」

周家怡（中）帶領影壇新人郭思（左）及譚旻萱演出。