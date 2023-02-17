  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

17/02/2023

成「準億萬票房男星」 何啟華被ERROR三子強迫除底褲

#Error #郭嘉駿 #吳保錡 #何啟華 #梁業
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】「宇宙天團」ERROR成員郭嘉駿（193）、吳保錡、何啟華（阿Dee）及梁業（肥仔），昨日出席新片《陰目偵信》開鏡禮。阿Dee早前當眾除褲慶祝《毒舌大狀》票房報捷，其餘三子即揚言若《陰》片票房佳，會強迫阿Dee除底褲找數。

 

（左起）193、保錡、阿Dee及肥仔的新戲造型頗為騎呢。

 

　　ERROR合體首次擔正電影《陰目偵信》，挾着「準億萬票房男配角」稱號的何啟華，昨日成了三位兄弟的「吹捧」對象，三子笑說：「阿Dee八千萬就除褲，如果新戲有4,500萬票房，我哋會喺慶功宴夾住佢，除埋佢條底褲！」郭嘉駿搞笑指阿Dee是主角，他們三子只是茄喱啡，不過阿Dee強調今次四人都是男主角，不分彼此。問到有否因阿Dee成為票房保證，而獲加片酬？193笑說︰「如果片酬100蚊，阿Dee分50蚊，剩番50蚊我哋三個平分都OK。」

 

邀請MIRROR客串

 

　　提到193的中間分界髮型土氣十足，他解釋是刻意設計的造型，「本身個角色想我靚仔啲，但我設計過覺得『薯』啲更好，但都遮掩唔到我嘅美貌。」另外，有傳MIRROR合體拍電影，屆時可能跟ERROR打對台？四子表示兩隊男團屬於不同界別，就像足球員及籃球員的分別，193則乘機邀請MIRROR客串《陰》片：「話唔定有兩億票房，好過觀音借庫！」

 

　　同場的周家怡、譚旻萱（Mandy）及新人郭思有份演出《陰》片，家怡笑指在戲中的感情戲，跟她的現實生活一樣dry：「不過拍攝過程好開心，因為肥仔不停氹我。」至於Mandy則與阿Dee有較多對手戲，問她能否應付阿Dee的爆肚演出？她笑說：「我覺得接到，阿Dee係一位好前輩、好老師，帶住我入戲，我都希望沾沾佢嘅旺氣。」

 

周家怡（中）帶領影壇新人郭思（左）及譚旻萱演出。

 

轉載自: 晴報

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#Error #郭嘉駿 #吳保錡 #何啟華 #梁業

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk