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17/02/2023

邱傲然呻努力被忽略 余潔滢撑緋聞男友有實力

#余潔滢 #MIRROR #邱傲然
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　　【晴報專訊】MIRROR成員邱傲然（Tiger）曾在ViuTV節目提及被標籤成偶像派，即使如何努力仍被忽略。Tiger的緋聞女友余潔滢（Zoe）日前接受《晴報》訪問時撑對方到底，對緋聞男友投下信心一票。

 

（IG圖片）

 

　　剛剛踏入26歲的余潔滢與現年23歲的邱傲然，曾合作劇集《男排女將》，前年驚爆玩地下情。有指MIRROR在九展開騷，Zoe攜媽媽到後台合照，Tiger特別企在旁邊，十分親近；又有指二人疑似戴情侶帽和戒指，並有傳女方是Tiger的自家服裝品牌的隱藏女模，關係疑幻似真。

 

Zoe情人節收到大束玫瑰花，不少網友討論是否Tiger所送。（IG圖片）

 

自詡姐姐勉勵後輩

 

　　雖然二人否認緋聞，但Zoe對於Tiger慘被標籤，急為對方護航，她認為MIRROR成員各具實力，「話佢哋嗰班人，只係對佢哋無好深認識，只知道係偶像團隊。我覺得要好認識先可以定奪到嗰個人有無實力。（Tiger好有實力？）我哋合作過拍劇一定知，佢演到個角色，導演先會揀你。（Tiger未有代表作？）慢慢嚟，佢咁細個，我好似姐姐、前輩咁講。（唔介意再合作拍劇？）無所謂，有劇拍同乜人合作都無問題。」她又特別為Tiger加油，相信有實力自然會被看見。問及Tiger的強項，Zoe稱︰「佢做主持都幾好笑，拍劇亦多變化，演嘅角色塑造能力幾高！」

 

Zoe年前看MIRROR個唱，帶媽媽到後台集郵，Tiger企正旁邊，儼如男友一樣。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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