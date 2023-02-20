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20/02/2023

身兼物理治療師曾壓力爆煲 林景程自認樣衰唔奢望做男主角

#林景程
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　　【晴報專訊】林景程最近在劇集《新四十二章》中飾演朱家大佬，與弟妹易宇航及龔嘉欣的互動默契十足，感情真摯。景程去年憑《下流上車族》的不肖子角色大受注目，他坦言性格被動又自卑，但在演藝路上獲得觀眾認同及喜愛，甚至獲得獎項提名，令他深感榮幸。

 

 

　　林景程在《新四十二章》中飾演熱愛摔跤的朱古力，與外籍弟弟易宇航同生鬚妹妹龔嘉欣一同生活，玩味十足。「我哋三個好有火花，我同龔嘉欣早有默契，之前合作過《殺手》同《香港愛情故事》。反而易宇航係第一次合作，之前未曾接觸，只聽講佢喺《好聲好戲》聲演，當時覺得佢好搞笑；拍攝時嘗試同佢加深認識，但我聽唔明佢講嘢，七成對話都要靠估，擔心溝通會有問題。」他笑言幸好有劇本在手，過程比預期來得順利，不過對他來說，最大挑戰竟是劇中造型，「摔跤手造型絕對係從演以來最大膽，簡直晴天霹靂！摔跤手着底衫合情合理呀…最後（劇組）都係決定我唔可以着底衫，不過係啱嘅，因為播出嚟喜感大好多。」

 

景程穿上激凸的摔跤手戰衣拍攝，坦言尷尬不已。（資料圖片）

 

劇中，景程與易宇航及龔嘉欣演無血緣兄妹，演出感情真摯。

 

有長輩緣獲觀眾請食飯

 

　　去年，景程演出的九部劇集先後播映，當中在《下流上車族》的不肖子角色令人留下深刻印象，更令他入圍台慶頒獎禮「最佳男配角」和「飛躍進步男藝員」。他自嘲︰「我成日擔心觀眾係咪唔鍾意睇我個樣？點解會喺鏡頭上呈現呢個樣呢？點解硬係唔識遷就角度？觀眾緣方面，我只能夠講我好幸運，長輩級嘅觀眾都特別鍾意我。有一次出街食飯，有位唔認識嘅長輩突然拎走我張單，佢話好鍾意睇我演戲，讚我演得好，要幫我埋單…當然唔係咁好啦，我搶番張單！但人生中偶然遇到呢種事，真係好令人鼓舞。」他坦言獲得提名，對自卑的他而言，絕對是很實在的肯定，他亦不會因失落獎項而氣餒，反而努力鑽研演技，面對將來不同角色的考驗，「咁先對得起所有支持我嘅人。」

 

景程在《下流上車族》演不肖子，與鮑起靜的對手戲充滿火花。

 

　　景程拍劇之餘，同時兼顧物理治療師工作，時間分配絕不容易，他更一度面臨崩潰狀態。「仲記得當時我拍緊《下流》，因為拍劇同物理治療工作都特別忙，加上有屋企人嘅飯局要應酬。當然，家庭聚會唔應該形容為『應酬』，但當你一啲時間都無，仲要出席飯局時，就會覺得係負擔，當呢種感覺出現時，我就知出事喇！當下好崩潰、好攰，我又唔習慣同家人分享心事，唔想影響佢哋。當時好誇張，我係突然會眼眶濕透，嚇親佢哋。」

 

感激家人支持陪走演藝路

 

　　景程感恩家人及太太由不接受他做演員，到慢慢支持他，令他不感孤單，「家人唔知係咪已經抱放棄心態？定真係支持我？無論如何，有佢哋支持，我舒服得多。呢條路要自己一個行，同有人喺身邊打氣加油，絕對係兩回事！」在配角位置站穩腳步，問到是否期待當男主角的一天？景程坦言︰「男主角真係唔敢諗！我始終覺得自己樣衰，好多小動作仲想改進，喺咁多瑕疵嘅前提下，我唔敢奢想做男主角，但如果公司畀機會我嘅話，一定會接！至於演戲時嘅壞習慣一定要改，令觀眾容易接受，成為更好嘅林景程。」

 

景程感激太太支持他的演藝事業，並肩同行。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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