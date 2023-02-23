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23/02/2023

簡體字出Po惹網民不滿 周柏豪解釋：方便星馬粉絲睇

#周柏豪 #簡體字
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　　【晴報專訊】周柏豪近年專注發展內地市場，已跟星夢完約的他，對於無綫將舉辦《大灣區音樂頒獎禮》感到興奮，大讚做法創新。早前，柏豪在FB以簡體字發文，惹來網民抨擊，他昨日解釋因FB上的新加坡及馬來西亞粉絲較多，所以用簡體字方便他們閱讀。

 

政府昨日公布財政預算案，柏豪表示自己亦受惠，並希望人人有工開。

 

　　周柏豪透露親自監製新歌《小船大海》，並將新歌送給去年70歲大壽的父親。柏豪指爸爸個性內斂，所以對方聽到新歌時，只簡單說「多謝」，但暗地裏原來十分在乎，更偷偷點讚粉絲對歌曲的評論。柏豪自言與周爸爸性格相反，笑言平日愛向仔女講「我愛你」，但遭三歲女兒嫌棄。他笑說：「有時個女扭計，我會叫佢冷靜，但佢嫌我長氣，話要媽咪陪佢冷靜。可能我不斷用訓導把聲同佢講，頻率比較密，聲綫唔夠可愛。」

 

讚大灣區頒獎禮夠創新

 

　　入行15年的柏豪，透露已跟星夢（現名TVB Music Group）完約，音樂方面將會跟經理人公司合作，他希望脫離大公司後，可嘗試新模式。「我喺無綫仲有套劇《旁觀者》，小道消息話會喺今年上半年播，到時都會配合宣傳。」提到無綫將舉辦《大灣區音樂頒獎禮》，而《勁歌金曲頒獎典禮》則變成兩年一屆，他說︰「呢個係新做法，咁多個城市一齊做，令樂壇更熱鬧。（獎項被分薄？）咁咪再努力啲，受惠嘅都係聽眾。」未來是否全力到內地發展？他表示只要有人喜歡他的地方，他都會去。

 

　　此外，早前柏豪在FB以簡體字發文，而遭網民圍攻，他昨日淡然回應︰「因為新加坡同馬來西亞都係用簡體字，而自己嘅FB粉絲最多係來自星馬兩邊，因為想方便當地人睇，就用番嗰邊嘅通用文字，寫嘅時候無特別想法，只係想用佢哋嘅習慣字體去寫。」擁有潮牌時裝生意的他，亦有留意余文樂品牌的北京旗艦店結業。他說：「我自己主要做網店生意，生意難做，都係見招拆招，如果做生意無錢賺，不如唔好做。」另外，好友連詩雅（Shiga）於四月結婚，問到柏豪可會安排囡囡做花女？他笑說：「我驚阿女着得太靚搞寸個party，佢好貪靚，係公主仔。」

 

柏豪視女兒為掌上明珠，錫到燶。（資料圖片）

 

柏豪最近搞笑「投訴」髮型師為他整頭時只顧覆短訊，原來對方正是他的胞弟。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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