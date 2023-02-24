新歌《MONEY》重申金錢定義 盧瀚霆MV找數露額頭

【晴報專訊】相隔九個月，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）再次推出跳唱作品，在新歌《MONEY》MV中，他大玩百變造型，務求帶來新鮮感；當中最驚喜的相信是Anson Lo兌現承諾，激罕露出額頭。

Anson Lo激罕露額兼化雀斑粧，造型創新。

盧瀚霆在新歌《MONEY》開宗名義講金錢，他其實想表達「金錢不是萬能」的道理。Anson Lo表示︰「相信每個人都有自己想要捉緊嘅回憶、好珍貴嘅嘢，例如親人、寵物、愛的信物等，好多嘢唔係有錢就可以得到。」他在MV扮演一個貪錢的銀行家，但內心卻被心魔糾纏，所以即使有錢卻不快樂。為了演好銀行家的角色，Anson Lo在造型上花了不少心思，「今次MV自己都有份構思，其中銀行家個造型絕對係新嘗試，入行以嚟未試過全個額頭露畀大家睇，之前承諾終有一日會咁做，終於揀咗今次嚟試；加上想同之前跳唱歌唔同，所以加咗雀斑同埋髮型都誇張啲。」

Anson Lo不停唱出「money money……」配合強勁舞步。

求突破化雀斑粧

Anson Lo在MV中有多個造型，包括黑金閃閃西裝、全黑賊仔帽look、復古造型等，當中他最喜歡藍色喱士花西裝，「件西裝係逐塊喱士縫上去，裏面配埋同色馬甲，全身有皮帶，加上呢隻藍色，係我入行以嚟未着過嘅一個顏色。」他指新歌希望帶來不一樣的感覺，「上年嘅《King Kong》同《Mr. Stranger》比較爆發性、感覺暗黑，今次想玩味感重啲，希望大家聽歌時會有開心嘅感覺。」

前年Anson Lo在《調教你MIRROR》中，因被撥起劉海而大暴走。（資料圖片）