首映禮上罩不離口 鄭秀文自爆為食咬崩門牙

【晴報專訊】由鄭秀文（Sammi）和陸駿光主演的電影《流水落花》前晚舉行首映禮，Sammi穿上喱士透視褲現身，十分搶鏡，但卻全程戴上口罩，就算影大合照都堅拒除下口罩；原來Sammi有苦衷，她自爆因為食零食而咬崩門牙，為遮醜才全程以罩遮口。

Sammi坦言未曾試過咬崩牙，說時一臉尷尬。

鄭秀文前晚與陸駿光和談善言等出席首映禮，Sammi無論拍獨照、大合照及做訪問都堅拒除罩。Sammi一臉尷尬解釋︰「我食嘢咬崩咗隻門牙囉，崩得幾厲害，我食啲好硬嘅嘢。（幾時發生？）其實係噚晚（前晚）發生㗎，因為牙醫要過兩日先有時間應診，所以被迫戴上口罩，（隻牙崩成點？）唔想講喇！食零食開心完咪悲傷囉，以後我都係食baby food算啦，（講嘢會漏風？）漏風都唔緊要，係醜樣，依家要搵遮醜布遮住。」她又透露老公許志安目擊過程，問可有被對方取笑？Sammi笑言︰「隻貓都笑我啦。」

陸駿光、Sammi和談善言出席《流水落花》首映禮。

講笑話自嘲「吳鎮宇」

電影《流水落花》令Sammi奪得香港電影評論學會的最佳女主角，但她坦言對電影票房沒有多大信心，對自己的演出反而有期望，希望能吸引觀眾入場欣賞。而男主角陸駿光表示前晚已是第二次欣賞《流》片，因為之前獲朋友包場，而稍後會與太太拍拖捧自己場。此外，談善言之前拍攝劇集《打天下2》時弄傷靭帶，她表示現時行路雖然不用拐杖協助，但仍未完全康復，因而未能跟大隊到日本拍外景，在旁的Sammi即連忙安慰她。

Sammi現身小薯茄玩自嘲，贏盡掌聲。（影片截圖）

此外，Sammi現身網台小薯茄的「雪櫃冷笑話」環節，她一臉正經問︰「鄭秀文跑步，估一個男藝人。」數秒後她開估，邊搖動身體邊扮跑步說︰「吳鎮宇（唔震乳）。」引得全場大笑。