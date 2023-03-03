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03/03/2023

自認宅男最重視親情 盧瀚霆渴望買樓贈父母

#MIRROR #盧瀚霆
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　　【晴報專訊】男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）最近推出跳唱新歌《MONEY》，道出金錢不是萬能的道理。對於Anson Lo來說，金錢絕對不及親情來得重要，極度重視家人和愛犬的他，笑言希望早日做業主，讓家人有更舒適的生活環境。

 

 

在新歌《MONEY》MV中，Anson Lo難得露額頭示人。

 

　　盧瀚霆的新歌《MONEY》曲風較輕快、開心，他指新歌表達出人生中最重要、珍貴的事物，並不能以金錢衡量。Anson Lo不時在社交網分享與家人相處的點滴，提起家人，他一臉幸福。「爹哋、媽咪、家姐同我隻狗狗Amber，係生命中最重要嘅四位，無論畀幾多錢我，我都唔會賣。」除了家人，私人及睡眠時間對他來說同樣珍貴，「我媽咪成日話我當咗屋企係酒店，我諗我每日喺屋企嘅時間只有五、六個鐘。其實我係住家男，放假都寧願留喺屋企。超級宅男？係呀，我一返到屋企就沖涼、浸浴，跟住攤喺地氈上放空。」

 

 

在Anson Lo心中，家人與愛犬絕對佔第一位。（IG圖片）

 

Anson Lo自言入行後愈來愈宅，放假大多留在家中休息。

 

入行前愛掃街篤魚蛋

 

　　Anson Lo坦言，入行前並非宅男一名，反而極愛逛街及吃街頭小食，「我以前教跳舞，每次堂與堂之間有空檔，我就會一個人去睇戲，或者喺街度流連，篤下魚蛋、食下燒賣；又會同朋友一齊唱K、飲下嘢。不過我都好耐無喺街度篤魚蛋、食腸粉同牛雜，呢幾年轉變咗好多。」是否成名的代價？他並不認同，「純粹係自己喜好唔同咗，變得唔係好鍾意出街，所以同朋友少咗聯絡，只係間中問候下，依家朋友圈子都係行內人。」

 

　　Anson Lo一直忙於工作，長期缺乏充足休息，早前他出席活動後更不適見暈，要旁人攙扶。他自言其實很注重養生，一日三餐均以清淡為主，媽媽亦會經常煲湯給他喝。「大家擔心得太肉緊，其實我都好健康，我啱啱做完身體檢查，都唔係太大問題。」入行數年，Anson Lo已經名成利就，對於隊友姜濤及李駿傑（Jeremy）先後買樓做業主，他笑言亦想早日榮升業主，「我好貪心，好想買一層樓畀父母，一層樓畀自己，因為依家居住環境好惡劣，裝滿晒大家送嘅嘢，我又唔捨得扔，就算我每月租迷你倉都唔夠位擺。我覺得爹哋、媽咪住得好辛苦，所以我好想搬去一梯兩伙嘅apartment（公寓），不過暫時唔會買樓，可能今年尾先租樓。」

 

 

轉載自: 晴報

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