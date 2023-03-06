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06/03/2023

《新四十二章》演配角搶鏡 吳子冲史穎喬感恩前輩相助追夢

#新四十二章 #吳子冲 #史穎喬
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　　【晴報專訊】《新四十二章》日前播出大結局，在劇中欺騙龔嘉欣感情的「Ronald」吳子冲，以及飾演龔嘉欣靚女同學「夏竹姬」的史穎喬，二人戲份不多，但角色性格突出，令人留下深刻印象。原來二人同在《愛•回家之開心速遞》飾演「揸流灘」御用男、女主角，他們深知追夢不易，幸好入行以來獲不少前輩指點，甚至有前輩主動借錢相助，令他們感恩不已。

 

 

　　在《新四十二章》中，吳子冲的角色心狠手辣，他笑說：「有少少緊張，今次係第二次有較重戲份嘅角色，之前《七公主》演暖男，呢次完全相反，人物冷酷得嚟帶點囂張。」史穎喬飾演龔嘉欣的好姊妹，角色斯文可愛，她指角色原型來自《哈利波特》中的露娜，所以拍攝前翻看相關電影參考。

 

 

劇中，子冲與穎喬分別飾演龔嘉欣的意中人及同學，戲份不多但演出搶鏡。(電視截圖)

 

　　子冲與穎喬於《十八年後的終極告白2.0》首度合作，及後雙雙在《愛•回家》飾演「揸流灘」御用男、女主角。藝訓班出身的子冲向穎喬分享經驗：「幸運地，我第一部戲份重嘅劇《七公主》係同黃翠如合作，今次就同龔嘉欣合作，兩位都經驗豐富，令我有種安全感，可以放心去演；就算做錯咗，佢哋會提點我。」入行兩年的穎喬坦言新人收入不多，感激圈中前輩幫忙，「好感激《愛•回家》好多前輩，好似李啟傑、李偉健同陳俊堅咁，佢哋經歷過經濟困難，知我搵得唔多，有時去餐廳食飯，佢哋會爭住幫我畀錢，唔肯收番我錢。曾經有位前輩仲主動問使唔使借錢畀我，其實佢哋無必要理我，感受到佢哋真係想幫後輩。」

 

子冲及穎喬在《愛•回家》飾演「揸流灘」御用男、女主角。（電視截圖）

 

向男、女主角進發

 

　　說到經濟最差的情況，參加《衝上雲霄大選》入行的穎喬未有細數，只表示拍喊戲的「竅門」就是回想自己最窮的日子，自然喊得出，「家人從來無要求我畀家用，但佢哋年紀開始大，我希望花幾年時間追夢，努力搵多個錢，孝順屋企人。」而本是模特兒的子冲入無綫後收入銳減，儲蓄幾乎花光，「我對演藝事業有期望，男主角係我嘅目標。我咬住麵包繼續追我嘅夢，餓唔死就繼續演落去。」不過，穎喬自言未敢奢望做女主角，子冲即糾正她的想法：「要dream big！如果諗都唔諗，就唔會做得到。」

 

轉載自: 晴報

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