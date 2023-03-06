開紅館騷獲2歲半愛女打氣 呂方冧爆︰有妳在我放心

【晴報專訊】呂方前晚舉行《呂方Classic 40演唱會》首場，成為取消口罩令後首位於紅館開騷的歌手。入行40載的呂方邀得好友杜德偉、黃凱芹及譚嘉儀任嘉賓，他與嘉儀合唱《雪山飛狐》，助後輩首踏紅館。呂方太太伍惠寶帶兩歲半愛女Emma捧場，呂方開心分享女兒在後台的照片，並留言：「有妳在我就放心了！」

呂方一身粉紅教主look獻聲，造型潮爆。

譚嘉儀性感露膊，畀足面前輩呂方。

久未踏上紅館的杜德偉仗義撐老友。

呂方前晚開騷，獲黎明、郭富城、劉德華、張學友及成龍等巨星送上花籃，認真威水。呂方前晚唱盡首本名曲《聽不到的說話》及《你令我快樂過》等，並說︰「好耐無開過演唱會，我知道有好多新加坡、馬來西亞、台灣同青島等唔同地方人士飛嚟，多謝大家冒住生命危險睇演唱會，因為唔使戴口罩，今晚（前晚）係疫情後第一個唔使戴口罩嘅紅館演唱會，畀我遇上，開心到鼻涕都流埋。」呂方又搞笑自嘲「矮仔」︰「舞台會唔會太高睇唔到？我盡量企前啲，大家知我唔夠高，企太後大家會睇唔到我。」

呂方大跳勁舞，衝擊一貫的木獨形象。

讚囡囡識擺甫士搶Fo

表演嘉賓譚嘉儀與呂方合唱《雪山飛狐》，呂方表示之前都是跟關菊英（菊姐）合唱，嘉儀即問呂方是否滿意她這位「譚姐」？呂方笑說：「當然滿意，你後生咁多，唔係，你靚咁多，都唔係，你青春好多！」他自言講多錯多，非常搞笑。嘉儀更大膽以「小方」稱呼呂方︰「好多謝小方邀請我做嘉賓，可以第一次喺紅館唱歌，以小方做稱呼，係第一次見面嗰陣，小方要求嘅，感覺好親切。」

另外，呂方唱《養你一世》時，熒幕播出他與太太及女兒Emma一家三口生活照及互動片段，溫馨滿分。完騷後，談到女兒出世後首次欣賞爸爸個唱，呂方稱︰「太太話囡囡表現得好投入。（平時一齊唱歌？）佢識唱《雪山飛狐》，之前電視日日播，咪同佢合唱，佢咬字同音準跟到，好神奇！（繼承你衣缽？）無所謂。」他笑指愛女喜歡搶風頭，影相時又識擺甫士，說起時盡見父愛。

Emma揮動螢光棒支持爸爸，一臉萌樣十分可愛。（微博圖片）