重回初次約會沙灘影婚照 陳家樂連詩雅4.24拉埋天窗

【晴報專訊】陳家樂去年6月向女友連詩雅（Shiga）求婚成功，二人昨日發放多張溫馨甜蜜的婚紗照，並宣告婚期定於下月24日，讓親朋好友請定假，見證他們的重要一刻。家樂和Shiga各自在社交網分享婚照，家樂大讚未來陳太一手一腳籌備婚禮，而Shiga亦表示找到一個陪她數星星和看動漫的人，閃盲網民。

家樂和Shiga靚仔靚女，獲粉絲大讚襯到絕。

陳家樂和連詩雅昨日向外宣告大婚日子，婚禮吉日乃聽從家中長輩安排，找來師傅擇良辰吉日舉辦婚禮，祈願兩人百年好合，永結同心。家樂和Shiga分別在香港及日本拍攝婚紗照，家樂表示︰「呢輯婚紗相有幾個地點，其中一個係我們啱啱開始拍拖時，曾經去過嘅一個沙灘，對我哋嚟講特別有紀念意義，所以今次再次踏足呢個沙灘，一齊睇日落、數星星，重溫當時種種浪漫。」

準新人重返剛拍拖時去過的沙灘拍攝婚照，別具意義。

婚照中，戴上婚戒的兩人輕撫對方面龐、鼻尖相碰、輕吻玉手，每個動作、表情也難掩甜蜜愛意，Shiga左手無名指上的一顆巨型鑽戒，閃爆大家的眼球。今次操刀拍攝婚照的團隊，都是各自陪伴家樂和Shiga成長的多年好友。家樂透露︰「攝影師係我同學，而造型師係Shiga嘅好姊妹，成個化粧、髮型團隊足足有20幾人，陣容強大。」

家樂和Shiga鼻尖相碰，溫馨得羨煞旁人。

家樂深情輕吻未來老婆玉手。

未來陳太籌備婚宴一腳踢

距離婚禮只有一個多月，家樂在社交網留言，坦言不停被親友追問何時擺酒，令他十分尷尬，他解釋︰「因為我同未婚妻都希望準備好晒、影晒婚紗相，有張靚靚邀請卡先正式公布，但偏偏呢幾個月好忙，想放一日假都好難。成個婚禮嘅準備過程，基本上都無辦法落手落腳去處理，好在未來陳太真係好叻，一個頂十個，好似打多份工咁。」

家樂指Shiga將所有事安排妥當，如酒席、過大禮、老爺奶奶穿甚麼服飾等，但因等他有空才能拍攝婚照，所以昨日才公布婚期，他說：「好朋友們，『炸彈』陸續送到！係朋友要請定假。」被家樂盛讚的Shiga留言說︰「終於等到陳生，完成手頭上嘅工作，可以拍婚照，然後有張好好睇睇嘅照片一次過公布消息。2023年4月24日就係我哋big day啦，期待嗰日見到我哋嘅親朋戚友，見證我哋重要嘅時刻，到時見！」Shiga更特別tag家樂說：「要搵到一個喜歡陪我數星星、睇動漫嘅人唔容易，但係我搵到啦，陳生辛苦啦！」