第16屆亞洲電影大獎 梁朝偉奪影帝超驚訝︰唔係呀嘛

【晴報專訊】《第16屆亞洲電影大獎》昨晚圓滿落幕，日前已宣布獲頒「亞洲電影貢獻榮譽大獎」的梁朝偉，昨晚再憑電影《風再起時》奪影帝，並在太太劉嘉玲手中接過寶座。承認患有社交恐懼症的偉仔得悉獲獎十分驚訝，上台時不斷深呼吸，表現緊張。

嘉玲大讚偉仔是她心目中最好的男主角。

偉仔在太太手中接過獎項，社恐發作的他不停深呼吸。（網上截圖）

劉嘉玲昨晚負責頒發最佳男主角，她揭曉時煞有介事說︰「Oh my god，個名好難讀。」然後宣布梁朝偉得獎。台下的偉仔得悉獲獎時，講了一句「唔係呀嘛」；他不但用手摸頭，又不斷深呼吸，明顯尷尬又緊張。隨後，偉仔上台與嘉玲擁抱，並表示︰「我睇過入圍幾部電影都好優秀，都係我好欣賞嘅演員。諗都無諗過自己得呢個獎，無準備謝詞，只識講多謝，多謝大家。」事後，嘉玲大讚︰「我心目中佢（偉仔）係最好，又想佢攞，又想畀啲機會其他人，心情幾複雜。」偉仔則坦言得獎當下腦海一片空白。而最佳女主角則由湯唯憑《分手的決心》奪得。

獲終身成就獎的洪金寶，昨晚由袁和平及張婉婷頒獎。自《給十九歲的我》風波後首度露面的張婉婷笑容滿臉，在台上娓娓道來與洪金寶的相處點滴。洪金寶領獎時感動得眼泛淚光，又幽默表示為了奪影帝決定「棄武從文」，拍一部《毒舌特工爺爺》。日本知名男星阿部寬獲得「最佳衣着大獎」及「卓越亞洲電影人大獎」，曾與元彪及葉蘊儀合作電影《阿修羅》的他，揚言想再來港拍電影，相信會給他很多刺激。

「終身成就獎」得主洪金寶聽到張婉婷的嘉許，感動得眼濕濕。（網上截圖）

「執二攤」麥沛東贏新演員

至於麥沛東則憑《正義迴廊》獲最佳新演員，心情激動的他坦言是「執二攤」才獲得角色，特別感謝監製翁子光、導演何爵天的賞識，以及好友楊偉倫的引薦。他又感謝太太全力支持，令自己在演藝圈發展無後顧之憂。另外，頒獎嘉賓MIRROR成員楊樂文（Lokman）、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley）行紅地氈時，被問想跟哪位電影人合作，Edan搞笑指經理人黃慧君（花姐）鍾情台灣男星許光漢，所以想跟對方合作︰「想被花姐妒忌下。」

麥沛東奪最佳新演員。（網上截圖）

阿部寬贏最佳衣着大獎及卓越亞洲電影人大獎。

MIRROR四子以斯文造型行紅地氈。

曬長腿的林明禎偕胞姊出席。