  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

13/03/2023

讚鍾鎮濤一口答應任嘉賓 林敏驄關心郭柏妍緋聞

#林敏驄 #鍾鎮濤 #郭柏妍
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】林敏驄（阿驄）將於本月18及19日舉行演唱會，早前阿驄爆譚詠麟無義氣，寧去旅行拒任演唱會嘉賓，而鍾鎮濤（阿B）則一口答應。昨日阿驄和阿B齊齊現身葵涌為個唱綵排。近日忙於綵排的阿驄，對《下流上車族》飾演大女芊芊的郭柏妍，與丁子朗的緋聞傳得鬧哄哄，身為「老竇」的阿驄聞言亦甚為驚訝，並託記者代他追問戀情。

 

阿B助陣阿驄個唱，昨日齊齊jam歌，默契十足。

 

　　鍾鎮濤昨日特地從外地返港，為林敏驄本月舉行的《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40周年成人禮作品展演唱會之PART 2更精采》綵排，二人即場表演阿B的舊作《誠懇》，表現合拍。阿驄大讚阿B最有義氣，一口答應任嘉賓，「阿B真係唔話得，仲發覺原來佢有追我套劇。」阿B大讚對方演喊戲的場口，笑他不需用眼藥水。至於有指阿驄邀得關淑怡（Shirley）出山任嘉賓，他回應︰「問阿B，佢哋熟啲。」阿B即戲言問了關正傑，但遭對方拒絕。問到譚詠麟是否最無義氣？阿驄稱︰「請都唔嚟啦，今次阿B代溫拿嚟。」

 

阿B將演繹《淚之旅》、《香腸蚊帳機關槍》等阿驄填詞的作品。

 

取笑細女羅毓儀

 

　　而阿驄於劇中的兩位愛女「芊芊」郭柏妍和「蔓蔓」羅毓儀亦會在演唱會中助陣，提到郭柏妍與丁子朗近日被爆疑似拍拖睇音樂節，戀情似浮面。對於聲稱「A0」的郭柏妍有拖拍，阿驄都嚇了一跳，「咁犀利？（你哋）到時嚟問佢，我點代答啫。（郎才女貌？）你覺得呢？我關心蔓蔓多啲，因為佢仲係發育時期。」

 

阿驄對哎呀女兒郭柏妍（右）出pool大感錯愕。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#林敏驄 #鍾鎮濤 #郭柏妍

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk