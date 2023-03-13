讚鍾鎮濤一口答應任嘉賓 林敏驄關心郭柏妍緋聞

【晴報專訊】林敏驄（阿驄）將於本月18及19日舉行演唱會，早前阿驄爆譚詠麟無義氣，寧去旅行拒任演唱會嘉賓，而鍾鎮濤（阿B）則一口答應。昨日阿驄和阿B齊齊現身葵涌為個唱綵排。近日忙於綵排的阿驄，對《下流上車族》飾演大女芊芊的郭柏妍，與丁子朗的緋聞傳得鬧哄哄，身為「老竇」的阿驄聞言亦甚為驚訝，並託記者代他追問戀情。

阿B助陣阿驄個唱，昨日齊齊jam歌，默契十足。

鍾鎮濤昨日特地從外地返港，為林敏驄本月舉行的《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40周年成人禮作品展演唱會之PART 2更精采》綵排，二人即場表演阿B的舊作《誠懇》，表現合拍。阿驄大讚阿B最有義氣，一口答應任嘉賓，「阿B真係唔話得，仲發覺原來佢有追我套劇。」阿B大讚對方演喊戲的場口，笑他不需用眼藥水。至於有指阿驄邀得關淑怡（Shirley）出山任嘉賓，他回應︰「問阿B，佢哋熟啲。」阿B即戲言問了關正傑，但遭對方拒絕。問到譚詠麟是否最無義氣？阿驄稱︰「請都唔嚟啦，今次阿B代溫拿嚟。」

阿B將演繹《淚之旅》、《香腸蚊帳機關槍》等阿驄填詞的作品。

取笑細女羅毓儀

而阿驄於劇中的兩位愛女「芊芊」郭柏妍和「蔓蔓」羅毓儀亦會在演唱會中助陣，提到郭柏妍與丁子朗近日被爆疑似拍拖睇音樂節，戀情似浮面。對於聲稱「A0」的郭柏妍有拖拍，阿驄都嚇了一跳，「咁犀利？（你哋）到時嚟問佢，我點代答啫。（郎才女貌？）你覺得呢？我關心蔓蔓多啲，因為佢仲係發育時期。」





阿驄對哎呀女兒郭柏妍（右）出pool大感錯愕。（IG圖片）