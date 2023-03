《奇異女俠玩救宇宙》奧斯卡掃7獎 楊紫瓊封后︰夢想再大也會成真

【晴報專訊】由楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)昨日揚威奧斯卡,楊紫瓊除了成為史上首位華裔影后外,電影更橫掃最佳電影、最佳導演、最佳男、女配角等七獎,成績斐然。現年60歲的楊紫瓊,特別寄語女性不要因年紀問題而放棄夢想。

(左起)關繼威、楊紫瓊、班頓費沙及珍美李寇蒂斯,於賽後開心得一起擁抱。

《奇異女俠玩救宇宙》獲獎無數。

「第95屆奧斯卡頒獎典禮」昨日舉行,賽前楊紫瓊曾轉發批評奧斯卡「白人當道」的文章,因文中提及對手《TÁR》姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett),惹來違規及拉票之嫌而急刪文。而楊紫瓊未受事件影響,昨日順利擊敗姬蒂,成為奧斯卡史上首位華裔影后。楊紫瓊說︰「給所有長得像我的小男孩、小女孩們,這是希望和可能的燈塔,證明夢想再宏大,也真的會成真。」曾指隨年紀漸長而機會愈少的她又說︰「女士們,不要聽信『你的全盛時期已過』這種話,永不放棄!」她將獎項獻給84歲的楊媽媽和天下母親,並感謝電影團隊一起締造歷史。

楊紫瓊與未婚夫Jean Todt分享得獎喜悅,頭貼頭放閃。(IG圖片)

甄子丹無懼抵制現身

除了影后,華裔男星關繼威及珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)分別憑《奇》片獲最佳男、女配角,電影亦橫掃最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本及最佳剪接,合共七個獎項成為大贏家。根據外媒IGN統計,《奇》片在奧斯卡前已獲各大主流電影頒獎禮共158個獎項,連同昨日奧斯卡七獎,以165個獎項成績,打破2003年《魔戒三部曲︰王者再臨》101個獎項的紀錄,成為史上獲獎最多的電影。

至於最佳男主角,則由班頓費沙(Brendan Fraser)憑《鯨》(The Whale)的暴食症癡肥男一角奪得。當年憑《盜墓迷城》走紅的班頓,經歷遭受性騷擾、傷患等低潮,沉寂多年後才復出接拍《鯨》,更一擊即中封帝,難怪他上台時激動得眼濕濕。另外,武打影星甄子丹獲邀任頒獎禮嘉賓,他早前接受外媒訪問時,指2019年香港反修例風波「不是抗議,是暴動」,惹來網民熱議,更有人發起聯署,要求奧斯卡大會取消邀請他。甄子丹未受聯署事件影響,昨日如常現身頒獎禮舞台,介紹《奇》片主題曲《This Is A Life》。

班頓費沙致辭時激動落淚,他在《鯨》中以特技化粧扮演600磅肥佬。

甄子丹未受聯署抗議事件影響心情,笑容滿臉現身。

內地女星范冰冰谷胸現身紅地氈。