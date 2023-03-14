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14/03/2023

自認怕醜靜候緣份 李駿傑盼遇上愛笑女孩

#MIRROR #李駿傑
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　　【晴報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）去年推出solo歌曲，為他在頒獎禮帶來好成績，在「叱咤樂壇頒獎禮」上奪得生力軍金獎。唱盡男女之間悲歡離合的Jeremy，現實中的愛情觀卻相當佛系，自認害羞不敢採取主動，只會靜待緣份到來。

 

Jeremy強調對愛情絕對專一。

 

　　李駿傑近日推出新歌《Closer》，歌詞描繪戀人未滿之曖昧期，他的參與度很高，跟填詞人雷暐樂再三溝通，最後歌詞改了足足八次；而MV方面，Jeremy也注入個人想法，跟排舞師不停調整，希望舞步上配合歌曲主題。

 

在《Closer》MV中與女主角有不少互動，Jeremy感到十分尷尬。（影片截圖）

 

　　未成為戀人前，都經歷兜兜轉轉的曖昧階段，Jeremy自言拍拖經驗不多，更自爆是怕醜仔一名，「中學階段，上堂不經意掂到對方隻手…有時見到心儀嘅人望住自己，就即刻怕醜，喺曖昧期，我好佛系唔會主動。我又好鍾意睇韓國戀愛綜藝節目，曖昧階段係好肉麻嘅，佢哋啲肢體接觸睇到人好開心，我鍾意睇人哋多過想自己經歷，我都覺得自己唔正常，哈哈。」自言性格怕醜又含蓄，不敢追求別人，但強調為人專一。他又自稱擇偶條件不高，希望能遇到愛笑的另一半，「笑得靚嘅女仔好吸引我，笑容甜美能夠令我眼前一亮。」

 

當朋友的最佳聆聽者

 

　　獲公認為暖男的Jeremy，十分在意別人的感受，常常擔當朋友們的聆聽者，「朋友搵我傾訴心事，我先聽咗佢哋講乜，之後先會畀意見。我都算係care人哋感受，有時人哋搵你傾訴，只係想有人聽下佢哋講嘢，而未必係想你畀feedback佢。」Jeremy入行三年多，去年成績不錯，成為他的強心針，他希望用音樂影響別人，為大家帶來安慰及共鳴，繼續貫徹暖男作風。

 

Jeremy在音樂頒獎禮上獲得個人獎項，如打了一支強心針。（IG圖片）

 

MIRROR將拍攝電影《12怪盜》，昨日12子造型照曝光，姜濤也轉發其單人海報。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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