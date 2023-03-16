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16/03/2023

鏡粉擔心新片《12怪盜》戲份不均 MIRROR安撫︰唔可以咁衡量

#MIRROR #12怪盜
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　　【晴報專訊】男團MIRROR昨日到會展出席《Viu X MakerVille 2023項目發布會》，宣傳12子首次合體拍攝的電影《12怪盜》。有鏡粉擔心12子戲份不平均，隊長楊樂文（Lokman）強調不能以戲份多寡衡量，反而着重是否有發揮空間。另外，有鏡粉投訴航空公司的鏡仔歌單「唔齊人」，Lokman即安撫歌迷，表示眾人的歌曲將陸續推出。

 

MIRROR十子出席記者會，獨欠身在日本拍戲的呂爵安和盧瀚霆。

 

　　MIRROR成員楊樂文、江熚生（AK）、姜濤、陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie），昨日聯同韓星李帝勳、林家棟、陳湛文及伍詠詩等現身。鏡仔合體初登大銀幕，演出首部團體電影《12怪盜》，他們透露大家角色會鋤強扶弱，但不是超級英雄。目前他們已完成電影圍讀、度身、試衫及上戲劇堂，但未正式開工拍攝，「因為等緊寫劇本同改劇本，可能仲要等幾個月至半年。（有無女主角？）無。」

 

韓星李帝勳大讚香港的士有特色。

 

　　12子人多勢眾，不少鏡粉擔心眾人戲份分配不均，Lokman立即安撫道：「我哋有各自叻嘅地方，有時戲份多，但無得發揮；咁你寧願戲份少，但又好有發揮呢？所以唔可以咁樣去衡量嘅，同埋一部電影分布嘅時間都唔同，所以好難去計。」他們透露在戲中將有動作場面，所以公司安排幾位要有特別技能的成員上堂，但拒絕透露誰的動作戲較多。

 

腳傷未癒的姜濤表示拍攝動作戲時會遷就。

 

姜濤將赴日本工作

 

　　昨日缺席的呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）正身在日本拍新片《盜月者》，有份客串的姜濤說：「我唔使去，喺香港join佢哋，但遲啲會去日本做嘢。（覺得可惜？）下次都有機會嘅，因為時間問題，演出部分又無咁多。」

 

　　此外，有航空公司在航班上提供MIRROR歌單，但有人發現Jer一人佔了七首單飛作品，相反AK、Ian及Jeremy的個人單曲無影，引來鏡粉投訴。Lokman表示︰「其實啲歌畀晒佢哋，但無可能一次過擺晒上去，佢哋有先後次序，好快就會有，放心。」而韓星李帝勳昨日宣傳在黃Viu熱播的韓劇《模範的士2》，他大讚香港的電車和的士很有特色，希望將來有機會拍攝以電車為題材的電影。

 

MIRROR日前為網上保險平台拍攝宣傳短片，發揮搞笑本色。

 

轉載自: 晴報

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