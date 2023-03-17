吳京自嘲唱歌難過跳樓 劉德華獲點名執導成龍新片

【晴報專訊】劉德華與吳京昨日到會展出席電影《流浪地球2》幕後交流會，華仔自爆拍攝該片時，因離家太久而患上「思鄉病」；而吳京表示跟華仔合唱電影主題曲《細水長流》，自嘲猶如自尋死路，他寧願選擇「跳樓」，引來現場哄笑。

吳京指唱歌太難，華仔卻提議他們組成「京華一夢」，明年一起開演唱會。

劉德華、吳京、導演郭帆及總監製傅若清出席交流會，華仔表示當得知自己角色由20多歲演到50多歲，曾忍不住問導演，自己怎樣演20歲的年輕人。他說：「導演跟我說他有辦法，跟着他就行，我就莫名其妙的參與了。」提到拍攝最困難之處，出名是圈中顧家男的華仔說：「我離家一會兒就會想家人，兩地來來去去，還有21天隔離，真是最艱難的時間。」

吳京指科幻題材在內地較少有，《流浪》團隊帶着好奇、探索的心踏出第一步。

華仔與吳京破天荒合唱電影主題曲《細水長流》，吳京形容當時內心糾結︰「跟華哥合唱，就是自尋死路。」他自爆用了兩天學唱歌，一天錄音，但修音卻用了兩天，吳京無奈說︰「華哥用兩個小時就錄完，對我來說，唱歌太難了，我還是跳樓比較好。」

華仔想拍文藝片

吳京曾在太太准許下，抵押房子投資電影，他笑言幸好夠運，現在房子已買回來。華仔聞言即自爆：「收到消息，吳京投資，希望我當導演拍戲，我覺得我會紅了。」吳京則透露日前跟成龍及楊受成飯聚時，成龍提議合作拍攝電影，並點名華仔做導演。在傳媒答問環節上，問華仔會執導甚麼題材的電影？他笑笑口說︰「當然是文藝片，他們兩個那麼能演，哈哈！我講笑而已，我還沒有做導演的準備，讓我思考一下，再回答大家問題。」