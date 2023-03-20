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20/03/2023

以契媽契女相稱 劉雅麗自爆獲肥姐帶挈登台搵銀

#劉雅麗 #包曉華
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　　【晴報專訊】劉雅麗與媽媽包曉華將於下周三假香港文化中心音樂廳舉行《我和媽媽有個約會》安哥音樂會。為配合個唱主題，是次請來的嘉賓全屬媽媽級，劉雅麗更特別選唱一曲給已故的「開心果」沈殿霞（肥姐），原來劉雅麗小時候已跟肥姐以契媽、契女相稱，有不少淵源。

 

 

劉雅麗和媽咪曉華姐感情深厚，兩母女下周合作舉行音樂會。

 

　　劉雅麗與媽媽包曉華的音樂會因疫情已延期多次，終能夠如期舉行，兩母女心情十分興奮。劉雅麗說：「當然開心，上次頭三行要block咗，同觀眾距離比較遠，今次仲諗緊可唔可以落觀眾席，同觀眾互動下。」她指音樂會請來星級媽媽做嘉賓，包括李麗霞（黑妹）、舒雅頌，至於埋藏在她心中最重量級的「嘉賓」，原來是肥姐沈殿霞。「其實我好少同其他人提起，亦無咩人知道，肥姐係我契媽，因為我唔想被人覺得我利用呢段關係。」她將在音樂會上特別選唱《你怎麼捨得我難過》獻給肥姐，「因為肥姐同我講過，佢好鍾意呢首歌，歌詞亦好表達到對肥姐嘅思念。」

 

難忘肥姐愛護

 

　　談到跟肥姐的淵源，劉雅麗娓娓道來。「70年代，肥姐做緊《歡樂今宵》，我當時得幾歲，媽咪成日帶我返TVB玩，當時TVB仲喺廣播道。當年肥姐仲未跟秋官（鄭少秋）拍拖，更加未有囡囡鄭欣宜，但我當時嘅身形就同欣宜一樣肥。肥姐好錫我，佢鍾意我個樣肥嘟嘟，又叫我做契女，其實只係一個稱呼，我哋無正式上契，但佢成日買玩具、靚衫畀我。」

 

18歲的劉雅麗在演藝學院就讀，青春可人。（受訪者提供）

 

　　劉雅麗18歲時在演藝學院讀書，某日應邀去做特約演員，竟重遇肥姐。「當時劇情講張曼玉結婚，我做佢姊妹，肥姐就做曼玉媽咪。我同肥姐差唔多十年無見，所以喺片場見番佢，我都唔敢走去叫佢，一來擔心肥姐已經唔認得我，又擔心被人覺得我認親認戚。」但原來肥姐仍然記得她，「有次搭撞見肥姐，佢見到我劈頭第一句就話『阿麗，點解見到契媽唔叫我呀？』我同佢道歉，解釋唔想人哋覺得我拉關係。」身旁的曉華姐憶起，某次看到肥姐和秋官一起，劉雅麗上前細細聲跟契媽打招呼，秋官聞言即說︰「你要叫我契爺呀！」

 

為欣宜成就感高興

 

　　演藝學院畢業後，劉雅麗有幸與肥姐、陳潔靈及關菊英等演出大型懷舊歌舞劇《麗花皇宮》，前後合作了兩次，合共演出百多場。「我哋晚晚喺一齊，關係好密切，每晚完騷大家都去食宵夜。肥姐真係由細到大都好錫我，當年做完《麗花皇宮》之後無工開，又唔夠錢用，肥姐知道之後無出聲，淨係話『阿麗，跟我過美國登台』。佢好樂意幫助後輩，好好人，亦好真性情，有佢鍾意嘅人嚟探班，佢會好熱情、好開心咁去招呼人；但若然佢唔鍾意對方，佢就會好冷淡，應一聲就繼續化粧，喜怒形於色。」

 

02年完成歌舞劇《麗花皇宮》後，劉雅麗與肥姐在後台合照。（受訪者提供）

 

　　肥姐08年因肝癌離世，劉雅麗當時十分傷心，「肥姐病嗰陣我去佢屋企探佢，當時高志森都在場。佢知高志森籌備緊音樂劇《蔓珠莎華》，想拉攏我哋合作，我叫佢咩都唔使理，只要好好休息，唔使擔心我，佢真係好關心我。」肥姐去世後，劉雅麗雖然跟肥姐愛女欣宜甚少聯絡，但每次看到欣宜得獎，都特別戥對方開心。曉華姐亦說：「肥姐一生人最錫就係欣宜，初初欣宜做《一屋寶貝》音樂劇，我喺後台都感動到喊，好戥肥姐開心，好感觸。」

 

只有三歲的劉雅麗曾跟契媽肥姐出席馮素波（左）的婚宴。（受訪者提供）

 

劉雅麗睇好欣宜在演藝圈大有作為。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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