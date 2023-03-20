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20/03/2023

嘉賓鍾鎮濤仆跪台上 林敏驄開騷狂寸缺席譚詠麟

#林敏驄 #演唱會 #鍾鎮濤 #郭柏妍
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　　【晴報專訊】林敏驄（阿驄）前晚舉行一連兩場的《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40周年成人禮作品展演唱會之PART 2更精采》頭場。在80、90年代填出無數經典歌的阿驄，廣邀跨代歌手擔任嘉賓，不過他貫徹口沒遮攔作風，不停狂寸嘉賓搞氣氛。好友鍾鎮濤（阿B）不小心仆倒台上，阿驄仍不忘開玩笑︰「我喺呢邊，你做乜拜嗰邊？」

 

阿B不慎跌倒舞台，

 

　　林敏驄在西九舉行的首場演唱會，請來廿多位嘉賓，包括鍾鎮濤、太極、《下流上車族》家人、露雲娜、江欣燕、鄭融、曾比特、文凱婷和鍾柔美等。期間，阿驄戴上爆炸頭假髮，自封「邱比特」，並笑笑口問嘉賓曾比特︰「你老竇係咪整蠱你？真名定假名？有無聽過比特幣？」其後阿聰介紹露雲娜出場︰「佢係我兒時偶像，但點解走晒樣？」露雲娜即回應︰「因為依家仲靚過以前囉。」《下流上車族》「車太」江美儀、「芊芊」郭柏妍和「蔓蔓」羅毓儀等出場，掀起全晚高潮。阿驄表示要為郭柏妍洗脫魔音之名，請她獨唱一曲《跳舞街》，最後總算順利完成，阿驄依然不放過她而問台下觀眾︰「如果覺得佢得，大家就打個觔斗，如果覺得佢唱得唔好，就唔好郁。」

 

阿驄戴上爆炸頭假髮與曾比特合唱，又自稱是「畢彼特弟弟」。

 

郭柏妍洗脫魔音之名

 

　　阿驄曾揶揄譚詠麟（阿倫）「請都唔嚟」，他開騷繼續狂寸對方，當嘉賓小肥（徐智勇）唱出阿倫的《愛的根源》和《霧之戀》後，阿驄指小肥唱得好過原唱，更問台下觀眾想聽阿倫甚麼歌︰「大家無反應，證明有品味，無人想聽阿倫啲歌。」鍾鎮濤壓軸登場，阿驄笑說︰「你都奔七（70歲）喎。」阿B則謂︰「啱啱70歲，去做gym仲舉得起。」阿驄即反駁︰「你不舉啦。」二人合唱《愛在深秋》後，阿B轉身準備離開時，不慎仆倒台上，更雙腳跪地，阿驄還取笑他︰「我喺呢邊，你做乜拜嗰邊？」

 

《下流上車族》演員合唱《一家人》。

 

轉載自: 晴報

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