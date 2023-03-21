爆婚訊後首露面 何超蓮曬十指無戴婚戒

【晴報專訊】賭王三房千金何超蓮被傳與內地男星竇驍下月結婚，有指豪花半億元在峇里島舉行盛大婚禮，其後又傳二人已於三亞辦婚禮，惟當事人一直未有回應。昨日超蓮現身中環活動，卻未有接受訪問，全程春風滿臉的她離開時，多名操普通話的助手不斷推撞傳媒，令場面極為混亂。

何超蓮手上未見有婚戒。

何超蓮與竇驍最近傳出婚訊，內地網站瘋傳一張新娘背面的黑白相，分享該張照片的網民留言︰「經過藝人同意唯一可以發的一張婚禮照片，神秘的三亞婚禮。」有指新娘正是超蓮。當事人一直未有回應婚訊，昨日超蓮出席品牌活動，大會事前表明不設訪問時間。而久未露面的超蓮容光煥發現身，不時伸出雙手兼豎起拇指讓傳媒拍攝，手上未有戴上戒指。

竇驍和超蓮拍拖四年修成正果。（資料圖片）

普通話助手推跌傳媒

超蓮完成剪綵及祝酒儀式後，一直留在店內讓大會攝影師拍攝，全程逗留約20分鐘後便離開。超蓮在助手及工作人員護送下離場，現場大批傳媒即上前追問婚訊，超蓮充耳不聞。而操普通話的疑似女助手大為緊張，不停推撞傳媒，令現場一片混亂。超蓮在混亂中忽然反方向離開，令現場更為混亂，超蓮面露難色，稍為停下來說︰「我有好消息會同大家講，我依家無嘢公布。」工作人員不但護送前行，更出手阻擋傳媒鏡頭及推撞傳媒，有記者於混亂間被推跌在地上，超蓮以普通話跟助手們說︰「你們別推，你們先走。」超蓮再次停步並皺眉說︰「我講咗有好消息會同大家講。」原本只需約一分鐘的路程，結果擾攘五分鐘，超蓮才成功離開。





超蓮同行操普通話的助手不停 推撞傳媒，令場面混亂。