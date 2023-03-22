  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

22/03/2023

相隔13年再登小巨蛋 草蜢蔡一傑感動爆喊

#草蜢 #演唱會
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】草蜢上周六（18日）在台北小巨蛋舉行《RE︰GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會》，這次是三子相隔13年再度登陸台灣開騷，吸引不少當地藝人捧場，包括張小燕、蘇慧倫、范曉萱及曾國城等。蔡一傑（傑仔）在台上看到張小燕和曾國城等前輩到場支持，當場感動爆喊。草蜢今次為台灣歌迷度身訂造歌單和舞蹈編排，特別選唱95年為台灣歌迷創作的台語歌《有緣來作伙》，勾起大家的集體回憶。

 

草蜢在台上施展混身解數，傑仔一度感觸落淚。

 

　　草蜢完騷後接受訪問，在台上表現激動的傑仔，自爆一開場聽到歌迷的歡呼聲，他已經想喊，但一直忍着，當看到台下一班前輩藝人時，再也忍不住了。傑仔說︰「諗番起37年前我哋初到台灣，多得佢哋照顧同愛錫。」蘇志威則說︰「平時小燕姐同曾國城都好早瞓，竟然喺台下又唱又跳玩到完場，好難得。」

 

草蜢在台上施展混身解數，傑仔一度感觸落淚。

 

草蜢走到台下VIP席，跟曾國城合唱《半點心》，蔡一智更肉緊獻吻。

 

轉載自: 晴報

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#草蜢 #演唱會

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk