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23/03/2023

孖少時孝淵來港 秋成勳受《體能之巔》帶挈勁多Job

#秋成勳 #體能之巔︰百人大挑戰 #孝淵
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　　【晴報專訊】Netflix競技真人騷《體能之巔︰百人大挑戰》勁hit，參賽者中的人氣王秋成勳，昨日與韓國組合少女時代成員孝淵來港出席高爾夫球比賽。因真人騷而人氣急升的秋成勳，直言受節目帶挈令工作量暴增；現年47歲的他笑言若有機會，必定再參加節目。

 

秋成勳（左）與孝淵同聲同氣，在活動上談笑風生。

 

　　秋成勳、孝淵、何雁詩及林德信等，昨日在粉嶺球場舉行的「職業業餘配對賽」中一較高下。秋成勳受訪時有問必答，十分友善。他表示有十年打高爾夫球的經驗，今次首度來港打波，感覺很有趣。提到《體能之巔》大受歡迎，他承認受節目帶挈，令工作量大增，有機會到世界各地工作；他更自爆節目播出後，每天在社交網收到至少1,000個私訊，「當了格鬥選手多年，從未試過這情況，感到人氣正在上升。」問他是否收入大增？他說︰「現在才開始忙，我去世界各地工作，是想證明給大家知道，雖然我是大叔，但都做得到。」

 

孝淵打卡引粉絲跟隨

 

　　秋成勳明天便離港到新加坡工作，他透露獲韓國不少電視台邀請上節目，下月亦接拍短劇，不過他強調會繼續參加格鬥比賽，更每天勤力操練，以保持最佳狀態。他表示若再有機會，他必定會再次參加《體能之巔》。提到《體能之巔》亞軍鄭海民控訴決賽中途暫停三次，對他不公平，惹來賽果爭議，秋成勳表示︰「我沒有參加決賽，不在現場，所以不太清楚。但我相信每位選手都盡了全力，亦非常尊重每位選手。」

 

孝淵打高球的姿勢相當優美。

 

秋成勳散發大叔魅力。

 

　　同場的孝淵紮了孖辮上陣，活潑可愛，打高球時亦有板有眼。她受訪時先以普通話自我介紹，她表示今次相隔三、四年再來港，透露今次四處遊覽，包括到中環街道壁畫打卡、乘搭半山扶手電梯，又大歎地道美食。她笑說︰「我習慣去到哪裏，都會在社交網分享。粉絲好厲害，看到我在哪兒就馬上到來，我也跟她們簽名及合照。」全隊少時何時再來港？她大賣關子笑言是「秘密」︰「希望盡快來香港跟粉絲見面。」向來是高球好手的何雁詩，透露老公鄭俊弘十分喜歡看《體能之巔》，所以她特地向秋成勳集郵。她又表示自從當了媽媽後，只打了一次高球，幸好未見生疏，又希望將來培養兒子打高球的興趣，可以三代同堂打波。

 

何雁詩（左二）笑言特地向秋成勳集郵。

 

《體能之巔》大受世界各地觀眾歡迎。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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