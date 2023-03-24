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24/03/2023

捲林俊傑個唱風波遭網民「出征」 邱士縉拆彈︰大家不要在網絡對罵

#MIRROR #林俊傑 #演唱會 #邱士縉 #陳卓賢
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　　【晴報專訊】男團MIRROR日前與新加坡歌王林俊傑（JJ）的演唱會製作單位因溝通出誤會，令原定嘉賓陳卓賢（Ian）被「彈鐘」，隊友邱士縉（Stanley）及後上載與六位隊友合照揚言紀念，疑似一吐烏氣。事件經各地傳媒報道後持續發酵，更掀起雙方粉絲罵戰。前晚，Stanley發文澄清獲JJ邀請同台深感榮幸，又呼籲粉絲不要在網上對罵。

 

 

Ian懶理是非，繼續為劇集《冰上火花》開工。（IG圖片）

 

　　林俊傑將於今晚起一連三日假中環繼續開騷，MIRROR任JJ個唱嘉賓的是非也圓滿解決，演唱會香港站監製李志倫及鏡仔經理人黃慧君（花姐）先後回應，解釋只是溝通問題。不過，邱士縉日前在IG分享七子合照，留言「要紀念下」，惹來外界揣測；而事件經各地傳媒報道後，因網民看法有別，不少JJ的內地歌迷紛紛「出征」，嘲諷MIRROR無禮貌兼未夠班做JJ嘉賓，更有人到Stanley及陳卓賢的IG開火。另一方面，亦有鏡粉（MIRROR粉絲）指JJ不尊重，也有人在Stanley及Ian的IG留言以示支持。

 

Stanley上載七子合照「紀念下」，誰知遭網民質疑他們刻意向JJ示威。（資料圖片）

 

JJ今晚將繼續在港開騷，以歌會友。（資料圖片）

 

呻遇連環不幸事件

 

　　有見餘波未了，Stanley前晚發布IG限時動態解釋︰「有件事想澄清，主要有些事情誤會了。首先，本人為上一個post引來的誤會致歉！說真的，JJ願意邀請MIRROR同台，絕對是我們的榮幸，不論在哪一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會。」他苦呻︰「不幸就好像不斷在我們身邊出現，這就是這個post的意思，自嘲為何不幸又再次出現了。」

 

澄清絕無不尊重

 

　　Stanley重申：「我們從來不覺自己有多厲害，打從第一天就知道我們很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。」及後，他在粉絲TG群組發言︰「多謝大家，希望大家千萬不要在網絡對罵。澄清的原因很簡單，可以說我們作品不好、能力不足，但不可以說我們不尊重別人。」近來鏡仔是非多，除了嘉賓風波，成員呂爵安（Edan）因上載與盧瀚霆（Anson Lo）的「田牧CP」合照而被批評炒作，Edan及後回應批評，並表示適當時候會發聲保護自己。

 

Edan日前開直播，向網絡欺凌說不。（IG截圖）

 

轉載自: 晴報

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