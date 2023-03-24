預產期前盡興 江若琳歐遊狂擦中菜

【晴報專訊】去年成功懷孕的江若琳（Elanne），預產期在六月，趁腹中BB仍未出世，她和老公蕭唯展（Oscar）到歐洲旅行，享受最後一個的二人世界。Elanne在旅程中盡享女皇式待遇，由於懷胎後口味大變，歐遊期間都只想食中餐，苦了老公為她不停張羅。

Oscar和Elanne趁榮升父母前歐遊。（受訪者提供）

江若琳和老公蕭唯展此行飛到英國和比利時，逗留了兩個星期，她表示此行最難忘是前往比利時的童話小鎮布魯日。Elanne向本報透露︰「我哋每次去旅行，都會去一個未去過嘅地方，今次諗住近近哋可以搭火車去到，唔使太過舟車勞動，所以揀咗布魯日；呢個地方同我幻想中係一樣，係一個好浪漫嘅小鎮。」Elanne首次陀B遠行，她大讚腹中BB很乖，全程身體沒有任何不適，可以輕鬆地四出遊覽，「不過老實講，孕婦去旅行唔好太操勞，行程要慢活啲，唔好chur得太盡。」

Elanne大讚布魯日景色優美又浪漫。（受訪者提供）

緊張大師Oscar細心照顧

雖然行程中不停品嘗美食，但Elanne卻沒有增磅，「可能因為我口味改變晒，完全食唔到西餐，每餐淨係想食中菜，所以好多時去唐人街食湯麵同飯，食嘅嘢同喺香港無分別；我老公就最苦惱，每日都要搵唔同嘅中菜館，仲問我『點解你要去歐洲，不如留番喺屋企啦』。」平日Oscar對懷胎的Elanne照顧周到，旅行期間更加體貼入微，Elanne表示︰「佢好緊張呀，去到邊都要搵位畀我坐。」她笑言希望永遠享用這種女皇式待遇。

口味巨變的Elanne，身在歐洲也選擇食中式湯麵。（受訪者提供）