車禍後眉心留疤恐毀容 陳慧琳認有創傷後遺症

【晴報專訊】陳慧琳（Kelly）去年12月發生交通意外後，前晚首度公開露面，現身品牌活動。當Kelly憶述車禍時仍猶有餘悸，休息兩個多月後，目前眉心位置仍有疤痕，並坦承有創傷後遺症。

陳慧琳去年12月與大仔在司機接送下離開寓所，途中與一車輛迎頭相撞。前晚Kelly受訪時，表示現時面部傷勢已好多了，但右眼眉心至眼底位置仍有疤痕，面部肌肉仍有少許不自然，所以休息兩個多月才復工。Kelly說︰「依家右眼有時都會『戚一戚』，我唱歌時，呢個係共鳴位，如果郁動太大就會爆綫，到時就真係變咗『刀疤陳』。」

Kelly指現時眉心仍有疤，幸好不明顯，相信能完全康復。

老公甜言安撫

Kelly憶述車禍時，面部撼落前方椅背的硬膠盤和手機上，當場血流披面，衣服也沾了鮮血，連牙都流血。問到縫了多少針？Kelly指縫針超過20針時，便沒有再數下去，因醫生說傷口很深，令她一度擔心會毀容。Kelly坦認母子患有創傷後遺症，日前她帶大仔外出，行經意外發生同一條路，「開頭我哋都好驚，但駛過咗又無事，原來『喺嗰度跌低，就喺嗰度起番身』係真。」她指意外後獲老公讚依然美麗，令她甜入心。

Kelly精神飽滿現身，狀態甚佳。