親回林俊傑個唱風波 楊樂文勸以和為貴

【晴報專訊】ViuTV《CHILL CLUB推介榜》頒獎禮將於5月7日舉行，昨日在記者會上公布入圍名單。男團MIRROR近日捲入林俊傑（JJ）的演唱會嘉賓風波，掀起兩方粉絲互罵，昨日MIRROR正、副隊長楊樂文（Lokman）和江熚生（AK）現身記者會，親自還原真相。

Lokman和AK希望日後有機會與JJ合作。

昨日公布《CHILL CLUB推介榜》頒獎禮入圍名單當中，MIRROR團體及個人獲提名共19個獎項。MIRROR昨日派出兩位成員到場，提到成員陳卓賢（Ian）臨時被林俊傑演唱會取消嘉賓演出環節，Lokman指是溝通上的誤會，又指Ian沒有不開心，故不用安慰。有指Ian憤而取消追蹤JJ的IG？江熚生謂︰「好難follow得晒，可能唔係unfollow，而係未follow。」AK重申︰「我哋真係去到先知道溝通上出現錯誤，準備嘅歌唔同咗，令到表演唔能夠達成，（JJ係邀請MIRROR全隊上台？）係，中間出現溝通錯誤。」他又笑指當日帶了JJ的CD準備找對方簽名，希望日後有機會成事。提到兩方粉絲連日互罵，更在Ian社交網發留言攻擊，Lokman說︰「罵戰都係出於大家愛得太深，但激氣就唔好，唔好傷和氣。」

WINKA與前度關係友好

另外，近日MIRROR推出官方商品，姜濤和盧瀚霆的簡介分別寫上「Co - Star」與「Star」，姜濤粉絲不滿有高低之分。Lokman對此稱是廠商負責簡介部分，他亦認為兩字解釋相若，呼籲大家不要爭拗。此外，女團COLLAR成員陳泳伽（WINKA）近日自爆去年與拍拖六年的圈外男友分手，被網民批評不斷消費前度，WINKA更因而與網民對罵。昨日她表示沒想過交代感情狀況，最後會演變成這樣，又強調與前度再見亦是朋友。

WINKA（左一）回應分手是非時，COLLAR隊友即為她解圍。