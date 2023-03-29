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29/03/2023

張馳豪誓做「將軍澳巴菲特」 楊偲泳瑜伽Look上陣學習投資

#楊偲泳 #張馳豪 #紅磡索螺絲 #胡孟青
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　　【晴報專訊】楊偲泳（Renci）憑演出電影《毒舌大狀》，一躍成為億萬票房女星，工作接踵而來。最近，Renci正式成為中國銀行（香港）「理財TrendyToo」形象大使，與姚焯菲（Chantel）及張馳豪（Aska）齊齊鼓勵年輕人踏出輕理財第一步。Renci更趁機向著名股評人胡孟青（青姐）「抄牌」，請教投資心得，計劃將來。

 

Renci與Aska齊齊力推「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰。

 

　　中銀香港最近邀得楊偲泳出任「理財TrendyToo」形象大使之外，更推出「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰，招募一眾理財及投資達人，融合創意和理財知識，參與短片創作；並由著名股評人胡孟青（青姐）及財經網絡紅人「紅磡索螺絲」擔任星級評判團，向年輕客戶分享投資心得，並一同選出理財新世代得獎者。Renci日前與另一位大使張馳豪、青姐及「紅磡索螺絲」一起拍攝宣傳片，Renci與Aska除了換上Trendy的年輕上班一族造型，亦分別以運動KOL及打機KOL造型示人，當中Renci示範瑜伽動作，散發青春活力。

 

（左起）「紅磡索螺絲」、Aska、Renci及青姐一起拍攝宣傳片。

 

Renci胡孟青「抄牌」交換心得

 

　　由排球運動員轉型做藝人，Renci說︰「呢幾年收入增加，早幾年見到身邊朋友開始投資，例如選擇月供股票等投資組合，耳濡目染下我都開始接觸投資。無論做運動員定藝人，收入都唔算穩定，加上自細父母都教我儲錢，所以我開始有收入時，就每月儲錢再投資，希望積少成多，好好計劃將來。」難得與股評人青姐合作，二人立即互相「抄牌」，交換投資心得，Renci笑說︰「之後我會同青姐密密聯絡，希望跟佢學習，我自細已喺電視見過青姐對投資股票嘅激情，希望佢畀幾個精選貼士。」

 

穿上瑜伽服的Renci大擺心心手勢，十分甜美。

 

Aska透露投資有斬獲

 

　　Aska去年起擔任中銀香港「理財TrendyToo」的形象大使，今年再度「冧莊」，他透露過去一年獲益良多，增長不少投資知識。他說︰「我有做功課研究股市，多啲留意財經新聞，幸運地喺股市有少少斬獲。今次拍攝，好高興識到『紅磡索螺絲』，喺佢身上學習用新一代角度做財經分析，切合年輕人嘅條件，逐步達成財務目標。」Aska笑言決定嘗試做理財KOL，「名都諗好咗，就叫『將軍澳巴菲特』！我都會叫身邊朋友參加『理財#YouTalk吧』理財KOL新星選拔戰，總獎金有10萬蚊港幣好吸引。坊間有咁多運動KOL、打機KOL，其實理財KOL都係專業，今次係一個好機會，畀一啲對投資理財有興趣同研究嘅年輕人參加。」

 

Aska化身打機KOL拍攝，他笑言想成為理財KOL。

 

轉載自: 晴報

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