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30/03/2023

反擊男方單方面取消追蹤IG 朱晨麗將何廣沛「降呢」變網民

#何廣沛 #朱晨麗 #姊弟戀 #分手
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　　【晴報專訊】何廣沛日前被揭單方面unfollow（取消追蹤）朱晨麗（朱朱）的IG帳戶，驚爆六年姊弟戀玩完；男方回應時默認分手，並將朱朱「降呢」成同事。昨日朱朱出席無綫活動時拒提「分訊」，但言談間將何廣沛由同事貶做網民，疑似暗寸舊愛。

 

朱朱強調其IG帳戶近日多了不少追蹤者，淡化何廣沛的地位。

 

　　無綫昨日在電視城舉行「TVB X淘寶直播媒體見面會」，TVB行政主席許濤、總經理曾志偉率領藝員陳自瑤（YoYo）、朱晨麗、黃智賢、港姐冠軍林鈺洧及季軍梁超怡等現身。盛傳與何廣沛甩拖的朱朱心情大靚，又認為做直播帶貨，最重要是留住粉絲。問她如何留住舊愛何廣沛？她只說：「公司會留住佢，私人事唔回應。（有指何廣沛飛你？）唔好亂猜測，我哋不嬲都係同事。（唔係朋友？）以前都係（同事關係）。」

 

　　提到何廣沛取消追蹤她的IG，朱朱卻表示留意到其IG追蹤人數大增，又指網民一向「多人嚟，多人走」。問她是否將何廣沛由同事「降呢」變網民？她即笑說：「你講㗎咋！」對於何廣沛表示很久沒見她，朱朱說：「因為好耐無返公司，我哋見到都唔會尷尬。」另外，朱朱自言愛網購，會否做帶貨主播則等公司安排。她笑言操流利普通話未必有優勢，「網民鍾意聽港普，我以前做直播，粉絲要求想我講上海話、蘇州話。」

 

何廣沛日前暗示與朱朱情已逝。（資料圖片）

 

陳自瑤拒談「單身」

 

　　同場的YoYo表示，今天將與陳敏之及馬國明一起主持直播帶貨活動。提到拍檔馬明以港普聞名，YoYo笑言不擔心被拖累：「咁先係亮點！」提到YoYo日前在網民詢問單身的留言「點讚」，令她與王浩信的婚姻狀況再受關注，她昨日堅拒多言，強調不想喧賓奪主︰「我知大家都關心我。（網民入直播間問感情事？）我會隔遠啲！」此外，對於無綫去年虧蝕超過八億元，早前更宣布裁員，曾志偉昨日在TVB業績記者會上表示將遣散約180人，大多是自然流失，強調並非大裁員。

 

陳敏之（左）與YoYo今日將為「TVB淘寶直播」第二場任帶貨主播。

 

曾志偉（前排左三）強調TVB並非大裁員。

 

轉載自: 晴報

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