  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

30/03/2023

爆MIRROR新團規每月開會 盧瀚霆親揭買手袋減壓

#MIRROR #盧瀚霆 #呂爵安
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）剛拍畢電影《盜月者》的日本外景，Edan昨早已返港準備出席晚上首映禮。而Anson Lo則會合其他隊友在日本繼續開工。Anson Lo離港前接受鄭裕玲的電台訪問，分享他及MIRROR一些鮮為人知的秘密。

 

Anson Lo完成電影《盜月者》後，會合姜濤、李駿傑和柳應廷展開另一項工作。

 

完成電影《盜月者》拍攝後，白只、張繼聰和Edan一起食拉麵慶功。（IG圖片）

 

　　盧瀚霆早前接受鄭裕玲（Do姐）主持的《口水多過浪花》錄音訪問，由於他曾因發燒而把訪問改期，之前出席活動又因頭暈不適入院檢查，Do姐笑他身體孱弱，同時關心其生活習慣。Anson Lo表示：「如果唔使開工，會瞓到下午兩、三點自然醒，不過就凌晨兩、三點先瞓。」他透露很愛宅在家，「我沖完涼最鍾意瞓喺地下，望住天花板，會有一種好平靜嘅感覺。」Do姐問他有沒有一些喜歡做而不敢承認的事？Anson Lo尷尬表示︰「買手袋，都算係一個減壓嘅方法，但係我又唔係好想承認，其實呢樣嘢無對與錯，最緊要無傷害到人。」隨後問到遇過粉絲做過令他最驚喜的事？Anson Lo說︰「有一次有位神徒（Anson Lo粉絲）面對面示愛，大叫︰『撈撈豬我愛你』，搞到我好怕醜。」

 

Anson Lo接受Do姐訪問時暢所欲言。（IG圖片）

 

呂爵安例會上最多言

 

　　MIRROR不時分拆出席活動及工作，12子全體開工機會難逢，Anson Lo透露現時每月會定期開會，12子必須出席，「主要係想大家多啲溝通，都會做下工作檢討，會傾下一首出嘅團歌，大家用投票決定。」他指開會時，Edan最多意見，最終決定權會落在隊長楊樂文身上，「因為我哋好尊重佢嘅判斷。」另外，最近MIRROR推出官方商品，姜濤和Anson Lo的簡介分別寫上「Co-Star」和「Star」，惹起姜濤粉絲不滿有高低之分，但事件無損二人的友情，近日更齊齊在日本開工，寓工作於娛樂。

轉載自: 晴報

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#MIRROR #盧瀚霆 #呂爵安

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk