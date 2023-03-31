當廚工受傷入院禍不單行 梅啟明自揭肺部有陰影

【晴報專訊】已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明，於上周五在餐廳廚房工作期間發生意外，一度失去知覺，被送往律敦治醫院時仍然昏迷。意外發生接近一星期，梅啟明仍留院觀察，他接受《晴報》訪問時透露近日發高燒，同時發現肺部有陰影，認真慘情。

梅啟明透露下月做磁力共振檢查肺部陰影。（資料圖片）

71歲的梅啟明昨日受訪透露，醫生指他情況穩定，預計兩、三日後可出院。當談及身體狀況時，梅啟明表現氣若游絲，期間不時咳嗽︰「原本開始好啲，但係早幾晚突然發燒去到39度，依家都未退燒。醫生幫我抽血，話個肺有嚿嘢，要再排期下個月做磁力共振檢查清楚。」提到當日發生意外的情況，梅啟明稱餐廳廚房內通道狹窄，對於有傳他是緩慢跌倒在地上，「我唔記得喇，唔知係跌親定跣親，總之就撞到心口同埋個頭瘀晒。」他透露在該餐廳打工已八個月，月入約兩萬元，因近來餐廳人手不足，故他一個人要做五個崗位的工作。

忘記跌親定跣親

去年梅啟明與年邁母親梅媽（梅覃美金）關係惡劣，又指控姪兒濫用梅媽每月25萬港元的生活費，更斥責私人看護禁錮梅媽。當談及母親，梅啟明即火氣十足說︰「梅媽雖然都要住醫院，但幾日前佢打嚟問我點，原來係朋友睇到報道後話佢聽，佢同我傾咗幾句，呢兩日我打畀佢又搵唔到喇，我諗有人控制住佢。」他稱出院首要做的是解僱梅媽的看護。

梅啟明聲稱梅媽曾想到醫院探望他。（資料圖片）