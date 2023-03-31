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31/03/2023

為不和傳聞解畫 鼎爺肥媽變「兩兄妹」

#肥媽 #李家鼎 #肥媽李鼎
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　　【晴報專訊】肥媽（Maria Cordero）和李家鼎（鼎爺）合作主持飲食節目《肥媽李鼎》，外間盛傳二人不和，不過肥媽揚言視鼎爺為「大佬」，二人關係似足兄妹，粉碎不和傳聞。至於有份拍攝的游嘉欣（游游），由於大飽口福，身形愈拍愈圓潤，十分搞笑。

 

鼎爺和肥媽異口同聲表示互相欣賞，識英雄重英雄。（影片截圖）

 

　　肥媽前晚在其YouTube個人頻道上載影片，分享和李家鼎合作拍《肥媽李鼎》的點滴。兩人在鏡頭前言談甚歡，肥媽表示︰「今次犀利喇，同我大佬一齊拍，兩兄妹拍硬檔！」鼎爺突然主動提起外間盛傳他們不和：「啲人話我哋有仇，又話我哋唔啱！」肥媽即向鏡頭說︰「我唔係佢條女，佢唔係我條仔，有咩咁唔啱呀？今次我哋合作要多謝馬浚偉，上次拍《黃金盛宴》，佢話『點解你兩個唔一齊做』，工作人員聽到就撮合我哋。」

 

爆游嘉欣唔識「打斧頭」

 

　　前晚肥媽、鼎爺和另一拍檔游嘉欣接受無綫娛樂新聞台訪問，肥媽直言最開心在節目傳授廚藝之外，還可分享家庭之間的相處：「尤其有游游呢個問題專家喺度，佢問我哋好多問題。」旁邊的鼎爺即爆料：「有好多我哋講嘅嘢，游游係完全未聽過，例如『打斧頭』，佢完全係懵㗎！」鼎爺和肥媽炮製美食，游游當然大飽口福，不過美食當前甚難忍口，游游表示︰「原本我keep完先拍呢個節目，第一集都覺得自己瘦少少嘅，但去到最後呢幾集，真係覺得自己圓咗。」

 

游游等埋位時食唔停。（影片截圖）

 

　　除了滿足口腹之慾，游游在肥媽和鼎爺的監督下，咬字讀音也進步不少，亦加深中文造詣。鼎爺笑指︰「我同肥媽好乞人憎嘅，佢講錯嗰個懶音呢，我哋就會話佢。」肥媽亦附和：「同游游合作好開心，我哋兩個老嘢，有個後生嘅被我哋話下，幾好呀！」游游搞笑謂︰「佢哋耳力好好，有時諗住側側膊唔多覺，但又畀佢哋聽到喎。」

 

肥媽和鼎爺爆游游多懶音。（影片截圖）

 

轉載自: 晴報

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