唐鶴德獻聲悼念摯愛 郭富城傳承張國榮愛錫舞者精神

【晴報專訊】懷念已故巨星張國榮（哥哥）的《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》前晚在紅館舉行，摯愛唐鶴德（唐唐）在完騷前「獻聲」，與觀眾回憶哥哥的真善美。哥哥生前一班好友傾力演出，郭富城透露初入行時曾有幸為哥哥伴舞，他大讚哥哥對舞蹈員極好，是他心目中真正的舞台王者。

城城表演《Monica》時又唱又跳。

前晚音樂會以春夏秋冬為題，天王郭富城、袁詠儀（靚靚）、張智霖（Chilam）、古巨基及周慧敏等落力演出，而哥哥的摯愛唐鶴德特別「獻聲」，熒幕上亦播出他跟哥哥的甜蜜合照。唐唐說︰「古人有一句說話『死而不亡者壽』，死亡唔係一個終結，被遺忘嘅，先至係。」唐唐指哥哥留下很多好「靚、正、寸」的舞台表演，成為大家的集體回憶，他指大家令哥哥沒有被遺忘，故代表哥哥衷心致謝，「今日（前晚）係一個特別嘅日子，我哋一齊回憶哥哥嘅真善美，延續對哥哥嘅愛同思念，繼續寵愛張國榮。」

唐唐希望大家延續對哥哥的愛和思念。

靚靚和Chilam夫妻檔同台，靚靚透露與哥哥曾合作五次，每次都演情侶，更暗示Chilam曾呷醋。她說︰「電影《金枝玉葉》上映時，我同哥哥、Chilam偷偷入戲院睇觀眾反應，嗰刻我發覺自己係全世界最幸福嘅女人，因為我左手拖住張先生，右手都係拖住張先生。」Chilam接受訪問時，表示以往常去哥哥家中吃飯，「哥哥對工人好好，就算做錯事，佢都會笑住同工人講，佢話『唔使鬧死人，冧死人都可以』，真係好受用。」

靚靚笑張智霖因哥哥呷醋

至於壓軸登場的城城選唱《Monica》和《有誰共鳴》，掀起全場高潮。城城透露86年在《星光熠熠耀保良》有幸為哥哥伴舞，他說︰「我出道時哥哥已經係天王巨星，但佢完全無架子，對dancers好好，所以我依家都好錫dancers，係一種傳承嘅精神。」城城指哥哥會請舞蹈員食飯，鼓勵他們畀心機︰「我真係有畀心機，哥哥喺我心目中，係真正嘅舞台王者，無人可以代替佢。」此外，前晚黎明、陳慧琳及許志安等到會展出席《想張國榮20周年致敬音樂會》，黎明唱出經典歌《當年情》、《明星》及《為你鍾情》。

靚靚拖住Chilam，回憶當年與哥哥相處的點滴。（網上截圖）