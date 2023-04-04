坦言男友未夠成熟決心分手 Winka陳泳伽︰唔想似阿媽湊仔

【晴報專訊】女團COLLAR唱將陳泳伽（Winka）最近推出單飛歌曲《一手造成》，因歌曲講述自己的真實愛情故事，她亦剖白與拍拖六年的前度男友分手原因，而被網民批評消費前度，惹來是非。早前Winka接受本報訪問，坦言工作疲累，她回家只想小鳥伊人，奈何仍要為男友的前途擔心，令她對二人的將來幻滅，最後心淡分手。

陳泳伽的新歌《一手造成》講述她與男友分手的心情，從事金融業的前度拍拖六年來對Winka無微不至，在Winka入行前，二人一起營運YouTube個人頻道，當她參加《全民造星IV》時，前度打點一切又管接管送，成為她最大的強心針。可惜二人大半年前因理念不一致而分手，前度卸下男友身份變成Winka的戰友，同時仍是女方的歌迷會會長。

Winka在新歌《一手造成》中，反省戀情失敗的原因是說教太多。

Winka與《造星V》參賽者Nathan在《一手造成》MV中演舊情人。

藉新歌自我反省

Winka選擇以首支單飛歌曲，坦白面對自己戀情的失敗，「我可能情感比較豐富、情緒化，所以單曲係自己嘅愛情故事，反省有乜做得唔好。歌詞中『句句說教如何相愛，最絕望在如我肯改你亦不在』最貼切，大家知我鍾意『講經（講人生哲理）』、鍾意分享，但有時做我另一半，佢未必下下承受到。」回望上一段戀情，Winka形容與前度就如大、小佛祖，有無窮話題，「我哋都鍾意研究人生課題，克服唔同嘅嘢，我哋乜都傾一餐。我同佢適當時候會switch（身份對調），佢有佢唔夠擅長嘅領域，有時諗唔好嘅嘢，我都會，會互相令對方諗通。」

Winka與前度男友拍拖六年，最後分手收場。（IG圖片）

奈何二人相處六年，始終未能同步。Winka坦言：「佢（前度）喺心靈層面好豐富，好識照顧人，但同時佢好唔成熟。」她經過漫長考慮，從失望到心淡、灰心，最後主動提出分手。她否認因自己成為明星，彼此生活轉變而分開，「我只係覺得喺出面做嘢好攰，而且原生家庭好多事要處理，我只想返到屋企做一個小鳥伊人，有人照顧我、保護我，而唔係我仲要為佢嘅前途擔心。咁樣我會幻滅咗我哋嘅將來，當我每次『講經』，佢又唔好受，我好似個阿媽咁，又唔好受。如果我哋結咗婚，我生咗小朋友，感覺好似湊緊兩個囝囝咁，我就會覺得好辛苦。」

喜歡目標清晰男士

昔日戀人如今變成戰友，Winka說：「雖然分咗手，但我有好多難題都會搵佢傾，佢會同我討論，佢變咗一個永遠都唔會失去嘅戰友。就算分咗手，佢都會支持同欣賞我做嘅嘢，而我都會係佢人生中嘅戰友。」前度依然是她的歌迷會會長，至於會否留任，他們仍在討論中，未有定案。提到擇偶條件，Winka說：「我鍾意有目標、清晰自己要做咩嘅人，對生活有要求，而且要man嘅，可惜我個ex（前度）無乜目標要追求。」

Winka指COLLAR隊友們一直默默互相陪伴、支持，一起成長。（IG圖片）