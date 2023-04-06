跟梁業做運動操肌 姜濤勁吃力被笑「垃圾」

【晴報專訊】受腳傷影響的MIRROR成員姜濤，身形備受外界關注，他自元旦的叱咤頒獎禮上表演後，一直閉關。相隔三個月，姜濤日前強勢回歸舞台，在《西九音樂節》又唱又跳狀態回勇。原來姜濤一直有跟ERROR隊長梁業（肥仔）一齊做運動操練，肥仔更向姜糖（姜濤粉絲）派福利，把絕密片段公開。

姜濤（左）跟肥仔做運動，不停慘叫兼面容扭曲，十分搞笑。（IG截圖）

閉關養腳傷多時的姜濤，周日在音樂節演出，一口氣唱出六數歌曲，更首次現場演繹新歌《Dummy》，狀態回勇。姜濤一直跟隨以師徒相稱的梁業做運動操fit，肥仔前日在社交網上載與姜濤的合照，並寫道︰「我與姜仔體能之巔，得閒做多啲啦。」同時把片段公開。片中，肥仔發號施令帶領姜濤做運動，在強勁背景音樂下，二人連續做出仰臥起坐、左右手觸腳踭捲腹、凌空支撑身體等動作，主攻核心肌群訓練。期間姜濤不停慘叫，中段已跟不上動作，最後更躺在地上休息；相反肥仔表現輕鬆，更取笑姜濤「垃圾」，相當搞笑。

姜濤累極攤在地上。（IG截圖）

為拍《12怪盜》備戰

不少網民留言笑埋一份：「阿姜做到懷疑人生」、「當姜濤跟得到所有動作之時，就係佢回復巔峰之時」、「終於見到神秘的小腿跟大腿」等等。亦有網民大讚肥仔體力驚人，「被脂肪耽誤的肌肉男」、「有理由相信師傅肚腩下有八嚿腹肌。」另外，近日MIRROR成員陸續埋位拍攝電影《12怪盜》，姜濤自爆片中角色技能好屈機，相信他操fit之餘，也順道鍛練身手。





姜濤與肥仔感情極好，曾合作跳唱歌曲《特務肥姜2.0》。（IG圖片）