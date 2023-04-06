讚女兒純品乖巧 陳奕迅做18歲康堤感情顧問

【晴報專訊】陳奕迅（Eason）前日接受鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目訪問，罕有開腔大談跟愛女陳康堤的相處點滴。已成年的康堤眼大大又靚女，Eason自言跟囡囡如朋友般相處，期間他更口快快爆出康堤有感情煩惱，可見父女感情深厚。

Eason近日忙於宣傳新歌《塵大師》。（資料圖片）

陳奕迅完成27場個人演唱會後，飛到北海道放假一個月，返港後即推出新歌《塵大師》，近日四出宣傳。前日，Eason接受鄭裕玲主持的《口水多過浪花》訪問，Do姐問及Eason在疫情期間跟女兒如何相處？Eason說︰「佢已經18歲係成年人，疫情期間我同屋企人多咗好多相處時間，我以前好忙，依家同囡囡多咗時間傾偈，但相處模式無乜點變。」

康堤（左）愈來愈似媽咪徐濠縈。（資料圖片）

Eason跟女兒無所不談，而康堤就算有戀愛問題，亦會跟爸爸傾訴，「我同佢咩都講得，例如佢喺學校狀況、感情問題、同朋友之間嘅相處，我都會同佢分享我嘅經驗。」問到康堤是否聽話的女兒？Eason老懷安慰說：「其實佢好乖，佢都幾識做㗎，好有規矩，最好一樣嘢就係佢好純，唔係麻煩嘅細路仔，不過有時我嚴肅起上嚟，佢會縮一縮，對我都有啲敬畏嘅。」

讚囡囡有靚聲

另外，問到Eason歌曲《盲婚啞嫁》中的女和音是否康堤？Eason直認︰「係，我唔識講大話，哈哈！我問佢想唔想試下錄音，畀個經歷佢，但首歌唔係特登做畀佢，咁啱佢又唱到，把聲又幾好聽，只係唔使標榜呢件事。」對於康堤會否入行，Eason持開放態度，只提醒她︰「依家仲有機會享受學校生活，就唔好成為鎂光燈嘅焦點，開始咗第一步就無得番轉頭，除非你好想出名，係好大壓力嘅。」

Eason接受Do姐訪問，難得大談父女相處。（IG圖片）