羨慕唐詩詠自由身吸金 馬國明望與湯洛雯拍奶粉廣告

【晴報專訊】馬國明（馬明）主演的劇集《隱形戰隊》和《法言人》同期播出，近日頻頻出席宣傳活動，他笑言十分羨慕「脫無者」唐詩詠，能以自由身接工作搵真銀。馬明坦言恨與未婚妻湯洛雯夫妻檔上陣吸金，對不同品牌、類型的廣告都無任歡迎，為搵將來奶粉錢出盡口術。

馬明稱與詩詠再合作要看緣份。

《隱形戰隊》播出以來收視不俗，劇集進入結局周，昨日馬國明、唐詩詠、陳山聰和劉穎鏇（Tiffany）等繼續為劇集造勢。詩詠雖然已離巢，仍落力宣傳，問到以契兄妹相稱的馬明可有機會再合作？馬明肯定地表示︰「一定有機會，阿佘（佘詩曼）都返嚟拍劇啦。」詩詠則稱要看緣份，她坦言十分享受目前自由身，雖然要親自接洽工作，但感恩工作不斷，「嚟緊都有啲廣告會拍，希望愈嚟愈多啦。（自己傾價會唔會尷尬？）大家都好錫我，都開個好價畀我。」馬明聽罷大表羨慕，更自嘲只是公司一名小員工，無權去選擇工作，他即搞笑稱與詩詠可以兄妹檔或父女檔接廣告。馬明笑謂︰「最緊要有廣告拍，（同湯洛雯合體拍廣告？）未試過，不過有接洽中，（想拍甚麽類型廣告？）無所謂。（拍奶粉、尿片廣告？）咁快？不過我無任歡迎。」

劉穎鏇有意推出自家背心

另外，外界對陳山聰和Tiffany這對CP十分受落，山聰笑對方在劇中的背心造型最深入民心，「好多賣背心嘅地方，都用Tiffany嘅cap圖吸客，佢帶起潮流呀，我勸佢順勢推出自家品牌背心。」Tiffany笑言可以考慮，並邀請山聰為她設計一系列背心。此外，Tiffany拒絕透露角色下場是否要死，山聰指要賣關子，但就劇透將與馬明、陳展鵬有一場激裂打戲，請觀眾密切留意。

山聰和Tiffany宣傳劇集時，瞓身玩遊戲。