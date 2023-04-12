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12/04/2023

開騷大玩流行經典50年 趙學而︰我都一把年紀

#趙學而 #蘇潔明
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　　【晴報專訊】趙學而前晚假灣仔伊館舉行《趙學而X香港業餘管弦樂團》音樂會，學而除了獻唱經典苦情歌冧樂迷外，亦演繹不少懷舊金曲，她戲言該環節是流行經典50年，更以「而婆」自嘲年紀大。

 

學而感激觀眾在長假期沒有外遊，而選擇留港看騷。

 

　　相隔一年多再開騷，今次是趙學而首度與管弦樂團合作，前晚管弦樂團以一曲《天空之城》揭開序幕，學而穿上銀色閃閃長裙登場，演繹首本名曲《我恨我是女人》、《每隔兩秒》等。學而感觸表示近年有些歌曲給她很大力量，但由於早前在網上唱出時失控爆喊，因而不敢現場獻唱，隨即樂團奏出方皓玟的《假使世界原來不像你預期》，觀眾跟住大合唱，令學而感動落淚。

 

學而首次與樂團指揮蘇潔明合作，已默契十足。

 

一聽方皓玟名曲即落淚

 

　　現場設中場休息15分鐘，學而再次出場，連續唱出多首懷舊金曲，包括《浪子心聲》、《狂潮》、《乘風破浪》、《強人》等。學而自嘲︰「呢part係流行經典50年，而婆我都一把年紀，都係聽呢啲歌大。」臨完騷前，學而溫馨提示︰「今次演唱會無encore！」台下有觀眾大叫「唔得」，學而即笑觀眾被縱壞︰「邊一個發明了encore？」全晚唱足兩個多小時的學而，最後唱出《尋開心》後直接落台。

 

　　完騷受訪時，學而直認眼淺故淚曬舞台︰「聽到一啲歌一啲畫面，加上頭先個個開住手機燈，自己超眼淺，好怕喊住唱好肉酸。」提到重唱《尋人》，學而指歌曲表達一種希望，「呢幾年有疫情，大家又有朋友移民，所以如果身邊多一個人係會開心啲。」另外，談到堅拒encore，學而解釋今次演唱會是以管弦樂團為主導，要跟隨樂團的演出模式，可能因此令觀眾不習慣。

 

自認眼淺的學而，不時眼濕濕。

 

轉載自: 晴報

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