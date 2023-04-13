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13/04/2023

遊日本拍片再惹爭議 余德丞遭網民斥影衰港人

#余德丞 #Dickson #日本 #KOL
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　　【晴報專訊】余德丞（Dickson）去年離巢無綫後轉型做KOL，與YouTube頻道「9BoThew膠保廢」拍片試食，曾因批評一間餐廳難食惹來官非。日前，Dickson遊日本時再與該頻道拍片歎魚生丼飯，但再惹爭議，被網民斥責不尊重日本文化，有影衰香港人之嫌。

 

Dickson一行四人只叫兩碗魚生丼，被指行為失禮。（網上截圖）

 

　　YouTube頻道「9BoThew膠保廢」日前上載新片，片中余德丞與主持一行四人到秋葉原一間餐廳食巨型魚生丼飯。因眾人久久未有點菜，日本老闆略為不滿，上前問他們是用膳還是拍片；Dickson等人似乎被嚇親，你一言我一語指老闆「燥底」。由於魚生丼分量大，Dickson問可否四人吃一碗，另一主持阿保即說︰「咁cheap？咁樣唔太尊重，會被人『攀』出去㗎！」但他們後來只叫兩碗魚生飯。

 

偷拍兼嘲笑途人

 

　　當食店老闆疑似不友善掟碗而發出巨響，阿保即高談闊論指是日本文化，表示當地不少食店不准在店內拍攝，又自爆曾在當地店舖前拍照而被喝罵。但眾人疑無視「犯禁」行為繼續「吹水」，直指現場電視聲浪更大，為何老闆不罵電視機，鏡頭更一度拍攝老闆側面。

 

Dickson與阿保在街上用廣東話對途人評頭品足。（網上截圖）

 

　　之後，四人前往賞櫻花，Dickson和阿保邊行邊用廣東話對路人評頭品足。Dickson說︰「條街好似好多靚女。」阿保卻戲言日本靚女少，鏡頭更一度放大途人，直指對方有頭皮。不少網民留言斥責眾人，指日本是一個注重私隱的國家，他們拍攝店主，並放大途人樣貌取笑，極為無禮，又指四人點兩個餐的行為失禮。有人留言「丟盡香港人架」，亦有網民怒斥「無家教，得罪咗人都唔知」。Dickson昨晚在IG解釋得食店老闆同意才拍攝，並指因不想浪費才點兩個丼飯，若老闆要求每人點一個餐，他們必定照做。他說：「對於影片封面圖、音效略有誇張之嫌，因而引起誤會，唔好意思。」

 

Dickson開心去日本旅行，但再惹是非。（IG圖片）

 


 

轉載自: 晴報

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