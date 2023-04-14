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14/04/2023

網上瘋傳離婚 周慧敏貼相曲線回應

#玉女掌門人 #周慧敏 #倪震
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　　【晴報專訊】「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）與倪震由拍拖到結婚，都保持低調，甚少公開放閃。近日網上卻驚傳Vivian決定離婚的消息，更言之鑿鑿指已清空兩人的帳戶，消息震驚中港台娛樂圈。對於以上傳聞，Vivian疑似在社交網作出曲綫回應，力證情未變。

 

深居簡出的Vivian，將到美國舉行演唱會。（資料圖片）

 

　　現年55歲的周慧敏，與已故作家倪匡的兒子倪震結婚14年，雖然兩人婚前曾被當年21歲的「城大校花」張茆介入，倪震認做錯而提出分手，但Vivian選擇原諒對方，戲劇性由分訊變婚訊，二人結婚後十分恩愛，一直無風無浪。近日卻突然傳出婚變的消息，爆料者聲稱Vivian沒有在社交平台公開婚姻狀態，可能是因為正處於法律程序當中，故不方便公布，爆料者更指Vivian將夫妻共同財產以及倪震的個人財產，總共超過港幣10億元已全部轉移，即使離婚，倪震也不能跟她瓜分財產。

 

Vivian和倪震結婚至今十分恩愛。（資料圖片）

 

分享雀仔相有寓意

 

　　對於突然「被離婚」，Vivian似乎也留意到，前日在社交網上載一張雀仔相，並留言︰「除了鸚鵡朋友之外，最近連珠頸斑鳩朋友也來探訪。初時還以為是鴿子，謝謝支持者告訴我其實是斑鳩。在家裏都能夠賞鳥，讓我和先生都感到好快樂，更讚嘆造物主實在太偉大了。」當中一句「我和先生都感到好快樂」說明了現時的婚姻狀況，似是粉碎離婚傳聞，相信能令大家放下心頭大石。

 

 

轉載自: 晴報

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